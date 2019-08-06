【逃犯條例】多區警署遭破壞　二級歷史建築深水埗警署損毀較輕

周一（5日）有市民發起全港七區罷工集會，其後變成全港大混戰。巿民昨日分別於金鐘、旺角、沙田、黃大仙、荃灣、大埔和屯門集會，其後事情愈演愈烈，有大批示威者在各區佔領馬路，又開拓多個戰場，並集結在警署外投擲雜物或縱火。今（6日）記者巡視多區警署，發現現場仍然一片狼藉，大量以路牌及鐵馬組成的路障仍在，部分外牆有被熏黑的痕迹，塗鴉亦未被清洗，不少玻璃窗碎裂。

昨日有大批市民在下午1時開始於沙田集會，至下午3時左右，開始有市民「轉場」到沙田警署。他們於警署外牆噴上「黑社會」、「你不配警徽」、「恐怖份子」等字句，外牆又被淋上綠色油漆。示威者又用鐵馬、路牌及樹枝等雜物堵塞警署出入口，他們一度在警署外縱火，熏黑外牆，地上亦遺下灰燼。此外，警署的窗戶亦有破損。有途經的市民停下觀看，並拍下照片。

沙田警署損毀情況

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此外，至晚上8時許，部分示威者「轉戰」深水埗區，佔據欽州街部份路口，亦有向屬於二級歷史建築的深水埗警署投擲雜物及淋上油漆，但相比其他警署，損毀情況不太嚴重。昨日（5日）有網民在連登討論區上發帖，提醒示威者深水埗警署為二級歷史建築，勸喻示威者破壞前要三思。今日記者到場觀察時，發現有工人在警署加裝鐵絲網。

至於長沙灣警署則完整無缺，今日仍有水馬陣圍封。

深水埗警署損毀情況

至於黃大仙的示威者將戰場由龍翔道轉戰黃大仙紀律部隊宿舍及黃大仙警署，警署外牆遭塗污，惟今早已經清理。另外紀律部隊宿舍的損毀情況較為嚴重，示威者除了塗污外牆，寫上「政府走狗」、「好狗唔當差」等字句外，其低層單位的玻璃亦有碎裂，相信為被雜物擲中導致。而昨晚示威者又企圖闖入內，其間嘗試撬開大閘，令閘口損毀。今早有警員攜同警犬到場調查，至於宿舍大門內仍擺有水馬防護。

黃大仙警署及黃大仙紀律部隊宿舍損毀情況