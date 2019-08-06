【逃犯條例】多區交通燈失靈　彌敦道人車爭路　兩男涉刑毀被捕

《逃犯條例》修訂風波，香港各區爆發衝突，部分設施被破壞包括交通燈。由旺角至尖沙嘴的彌敦道上多個主要十字路口交通燈失靈，其中彌敦道與窩打老道交界出現人車爭路，險象環生；至於沙田、黃大仙、深水埗亦有交通燈被毀。兩名男子涉嫌刑毀交通燈，下午在沙田裁判法院提堂。 駕駛人士途徑交通燈失靈路段特別禮讓及小心，表示未算大影響，但部分司機認為示威者不應破壞公物，更有人批評損毀交通燈者「直頭破壞成個香港！」機電專家表示交通燈系統複雜，破壞容易修復難，不但破壞者可能觸電，路人觸碰帶電的燈柱亦有安全風險。

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彌敦道沿線

香港多區交通燈失靈，在市區旺角及尖沙嘴一帶，影響情況最為明顯。彌敦道往尖沙嘴方向，上午10時許非常塞車，駕駛人士需要保持禮讓及自行判斷交通情況，尤其窩打老道及彌敦道交界十字路口嚴重堵塞，行人紅綠燈一樣失效，行人需與車輛協調，情況混亂。政府人員修理交通燈期間，十字路口出現人車爭路，至中午時份交通燈成功修復。彌敦道近九龍公園有3名交通警察指揮交通。

受損的交通燈電線斷裂，表面貼上「光復香港 時代革命」貼紙。(香港01記者攝)

蘇先生今日曾載客途徑窩打老道，觀察到有很多交通燈都未能正常運作，造成交通擠塞，未能預計生意會否有損失，途經的時候唯有靠司機之間互相協調。（香港01記者攝） 蘇先生今日曾載客途徑窩打老道，觀察到有很多交通燈都未能正常運作，造成交通擠塞，未能預計生意會否有損失，途經的時候唯有靠司機之間互相協調。但他並不知道交通燈為何會損壞，有乘客告訴他是昨日衝突中的年輕人造成，他對此則指出「乜而家啲後生仔咁叻咩，唔怕電死架。」 今日曾駛經尖沙咀的呂先生，知道彌敦道有堵塞的情況，得到乘客同意後會改道，避免駛經受影響路段。被問到交通燈損壞會否影響生意，他則指「一定有㗎啦，而家（生意）難做」。他駕駛多年首次見到這種情況，估計是有人特意破壞交通燈，指司機間「（我哋）要慢慢行，大家要讓。」

林小姐則表示在尖沙咀梳士巴利道一帶交通燈失效的情況下「驚撞倒人」，形容路人與司機均需「等」才能應對情況。另外，她認為和平示威並沒問題，但不應破壞公物，「和平遊行OK，但係唔好破壞啲嘢，呢樣唔係咁好，（交通燈失靈）係會困擾嘅」。

長沙灣道十字路口交通燈損毀。（香港01記者攝）

深水埗

長沙灣道欽州街十字路口，所有交通燈及行人過路燈損毀，駕駛人士需自行判斷路況駛出，有時長響號提醒其他路口司機，或揚手示意讓路，秩序大致良好。

深水埗街坊張生表示，過馬路有少許不便，路政署沒有派員處理，「警察又罷工」，惟有自己小心留意交通情況，有危險就提示身邊路人。他指街坊街坊無警察幫就要靠自己，因現場無交通警在場。

途人關小姐表示，沒有交通燈令她不知道如何過馬路，現在要靠同行者陪伴才敢過馬路。另外，她明白到示威者是迫於無奈才會有此行動。何生表示，示威者不但破壞公物，是破壞了整個香港。

深水埗街坊陳先生指早上有三輛警車經過都沒有停下了解，交通部亦沒有派警車指揮交通，直斥做法有問題。（香港01記者攝） 深水埗街坊陳先生指，長沙灣道十字路口交通燈全部損壞，今早過路時並沒有清晰指示，感到有少許困難。但他認為對整體影響不大，駕駛人士都很禮讓，行人亦多留言路面情況。陳先生表示，就算示威者損毀交通燈對民生一定有影響，但政府及警察亦有責任恢復秩序，「咁都唔搵個交通警企喺樹？點解呀？我正話先見到有警車經過。呢個係你個責任嚟咖嘛，唔通示威者剪爛你就唔理啦喎？呢個解釋唔到啦。」惟他指早上有三輛警車經過都沒有停下了解，交通部亦沒有派警車指揮交通，直斥做法有問題。

沙田鄉事會路及源禾路交界有交通警指揮交通。（香港01記者攝）

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沙田及黃大仙

沙田鄉事會路、大涌橋路及源禾路兩個十字路口交通燈失靈，鄉事會路與源禾路交界有交通警指揮交通，大涌橋路早上只得警車戒備。兩名男子涉嫌刑事毀壞交通燈，下午在沙田裁判法院提堂。

黃大仙沙田拗道東頭村道交界交通燈失靈。

黃大仙沙田拗道東頭村道交界交通燈失靈。（香港01記者攝）

香港專業教育學院（青衣）工程系講師何建勳表示交通燈構造並不簡單，形成有輕鐵綫的區域交通燈設有自動系統，識別輕鐵靠近優先使用權，構造更是「全世界最複雜」。一般交通燈特性是「瞻前顧後」，在九龍市區地面訊號系統會收集車輛數據，經過路邊控制器，了解前後三個路口的車量，如果車量多「排隊好長」，則縮短行人過路系統時間，疏導車龍。故此，破壞者可能透過損毀交通燈電線，或爆開路邊控制器鎖，破壞內藏的電線。

他指出修復視乎破壞程度，如果並非只破壞電線，或者在破壞期間造成短路，損毀電子板及訊號系統，供應商則需要全新載入編號，甚至重新掘路佈線。他稱被損毀的交通燈電線外露，在下雨天雨水導電，接近的人有觸電風險，「唔好接近（被損毀）交通燈，絕對係有危險」，形容破壞交通燈行為「危及自己、危及他人」，呼籲勿破壞電力系統。