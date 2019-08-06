【警方記者會】148人被捕最細13歲　警施放800發催淚彈

昨日（8月5日）網民發起三罷行動，全港多區出現示威活動，警方於今日下午4時舉行記者會，由警察公共關係科總警司謝振中及警察公共關係科高級警司江永祥交代詳情。警方於昨日拘捕148人，年齡介乎13至63歲，涉非法集結、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器，另外於行動中警方發射約20發海綿彈、140發橡膠子彈及約800發催淚彈。

北角7時發生襲擊事件 警11時方到場

被問及有關北角昨晚出現與元朗黑夜相似的「白衣人」襲擊事件，江永祥指，於昨晚7時許接報北角發生相似打鬥事件，警方收到緊急求助個案，可惜為數頗大量人士，稱為暴力示威者包圍北角分區警署，同事希望出閘處理受到攻擊，未能適時調派人手理處理，晚上11時後重組防暴隊到北角驅散。江永祥指港九新界下午起發生很多暴力事件，同事被分派不同區分處理，另外當區警署被包圍及嚴重攻擊，雖然未能派即時處理人員，但已調配防暴警員到場。另外江永祥指21間警署服務受阻，非不想派員「行Beat」，江永祥指「大家要公道啲睇」，每日派出處理暴力事件人數不少，難免影響緊急服務。

未能提供北角、荃灣個別拘捕數字

另外於荃灣，江永祥指警方於晚上11時許接獲緊急求助個案，指有兩幫人疑打鬥，於約零時收到另一個相似報案，警方於首個報案15分鐘內已派員到場進行掃蕩，現場回復秩序；另外第二個案警方亦於15分鐘內已派員到場。但江永祥指暫時未能提供北角及荃灣晚上有否拘捕人士及有關數字。

江永祥指，警方於民居附近施放催淚彈是別無他選。（陳浩然攝）

148人被捕最細13歲 發800發催淚彈

警察公共關係科高級警司江永祥指，警方於昨日行動一共捕拘148人，包括95男53女，年齡介乎13至63歲，涉非法集結、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器，其中4人被暫控，2人涉破壞交通燈被控刑事毀壞，另外一男一女涉嫌於8月3日於旺角非法集結，四人已於今日提堂。江永祥又表示警方昨日發射約20發海綿彈、140發橡膠子彈及約800發催淚彈，行動中7名警員受傷，部分人被鋼珠射爆咀及口唇，及用磚頭及硬物襲擊受傷。

警：昨日暴力事件可比整個6月

被問到昨日警方催淚彈使用數目，與早前警方指於過去兩月使用約千枚催淚彈相比，江永洋指警方會視乎實際需要，包括視乎暴力事件的升溫、頻密及擴散程度，包圍襲擊警署、擲汽油彈的地方數目不少，江永洋指昨日發生的暴力事件可比整個6月，當時普遍遊行示威和平進行，但昨日多區集會被暴力事件掩蓋，包括住宅區分，同事迫不得已介入驅散，江指警方不希望於民居施放催淚彈，但示威者主動到區分「攪事」作暴力行為，警方別無他選，重申警方使用催淚彈有嚴格指引。

銳武裝甲車裝甲車出動 江永祥：主要為防禦性

另外有市民發現警方於行動出動銳武裝甲車，江永祥指銳武裝甲車是於於大型及嚴重事故使用的運輸工具，主要為防禦性，提供更好保護供警員，用作運送同事、裝備及傷者，掃除障礙物等。

江永祥指警方凌晨2時許在旺角出動兩輛「銳武」裝甲車協助驅散示威，因裝甲車涉警隊行動細節，不便透露細節，僅稱出動裝甲車只是防禦為主，由於示威現場常有大型障礙物，加上示威者行動有升級，為有效清除路障，有需要出動堅固運輸工具。

謝振中指有暴徒強迫他人加入，又襲擊不同意見市民，為失去常性、濫用私刑的表現。（陳浩然攝）

警察公共關係科總警司謝振中指，暴徒發起不合作運動，堵塞全港多條主要幹道，包括紅隧入口，又用鐵馬雜物架路障，市民駕車外出寸步難行，行為極度擾民，亦對馬路上暴徒及道路使用者構成非常大威脅，據現時理解有117組交通燈訊號電線被剪，今早未回復正常，交叉錯亂情況，港鐵站有孕婦不適，家人徬徨，及以東鐵單車手推車放路軌，影響香港市民人身安全，不合作運動非他們指只為大家帶來不便，亦有人強迫他人加入，又襲擊不同意見市民，為失去常性、濫用私刑的表現，將社會秩序通通推翻，法治蕩然無存，令一般市民對治安感擔憂。

21間警署昨晚服務受影響

謝振中又指有暴徒以快閃打游擊方法進行示威，變成極端暴力行為，肆意襲擊警員及攻擊警署，警車及設施，漠視警隊及緊急服務的重要性，有警員被丫叉射鋼珠及波子射中，亦有暴徒打爛警車車窗，另外分別於尖沙咀、天水圍、沙田、黃大仙警署等被襲擊，有人以汽油彈及著火雜物投入警署，灣仔警察總部外亦被掟汽油彈，21間警署昨晚不同時段受影響，消防救護服務亦受影響。另外亦有暴徒襲擊紀律部隊宿舍，進行掟磚等不能接受行為，當中包括家屬及一般市民。

謝振中指希望市民明白過去兩月，警方由開始配合示威者人流管制，至針對一小撮人暴力違法行為自用相應武力應對，均以保護市民為大前題，如無示威者違法行為，警方不需要亦不會使用武力，希望市民能諒解，及與警方共同努力不縱容不參與

記者被押返警署 謝振中致歉

警方昨晚在深水埗施放多枚催淚彈，期間有記者頭部被擊中受傷，有記者在保護受傷同業時更被指襲警押返警署。謝振中指出，警方非常理解及尊重記者工作，每次事件會派出大量傳媒聯絡隊希望協助，對於記者意外受傷過程未能提供結論，但指非常不願意見到記者受傷事件。而另一名記者被押返警署，當時警方在推進期間，有警員盾牌接觸到記者，而據該記者表示，他當時有捉住警員，警方以懷疑襲警將他帶署，但經警方傳媒聯絡隊了解後，證實只屬誤會，警署一名警司已向該記者致歉，而謝亦即場向受傷及受影響的記者致歉。