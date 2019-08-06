【學生被捕】警深水埗警署外驅散行動　沙田區議員黃學禮被捕　

浸大學生會會長方仲賢今日（6日）在深水埗涉「藏有攻擊性武器」被捕，其後他跌坐地上報稱不適，被送往明愛醫院檢查。浸大學生會指，方仲賢當時購買「觀星筆」。事後大批市民前往深水埗警署一帶聲援，警方證實一名男子被捕。 另一邊廂，有學生及律師到明愛醫院了解情況，其間一名便衣警員與學生發生碰撞。 事件持續至（7日）凌晨近2時，大批警員作出驅散行動，混亂間多人倒地受傷，其中沙田區議黃學禮被按地制服及拘捕。

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【0230】現場示威者大致散去，警員登車離去，亦有部分警員卸下裝備，沿在欽州街一帶步行回深水埗警署方向。

【0205】深水埗站對開一對男女受傷倒地，其中女方呻吟及痛哭，被警員包圍，其後救護員為其治理及抬上擔架床送院，期間她情緒激動，不斷嚎哭；受傷男子則頭暈抽搐，戴上氧氣罩送院。現場消息指，女方報稱遭警方以警棍追打；男方則是被按地制服時抽搐。

【0200】警方驅散人群期間，一名記者在混亂中被撞跌受傷，救護員到場為其治理。

【0155】黃學禮即場接受傳媒訪問，表示接獲沙田街坊求助，指在深水埗無法回家。他到場後不久，警員便衝前驅散人群，他站於行人路邊，卻被10多名警員按於地上，並用盾牌撞擊左耳，指他涉嫌襲警及暴動。他指自己完全沒有任何襲警舉動，批評警方反應「過份緊張」。訪問期間，有警員喝令他「唔好口窒呀！」其後警方指他涉嫌「非法集會」，對其作出拘捕，及帶上警車帶走。

【0143】大批防暴警察衝前驅散人群，並將示威者的水馬路障清走，沙田區議員黃學禮被制服及帶往路邊，有警員向其呼喝「區議員襲警！」、「你而家係犯人嚟！」黃學禮指自己完全沒有任何襲擊舉動，他其後被警員喝罵「你做SHOW呀你？」並用索帶綁起雙手。

警方拘捕多人。(陳永武攝) 【0135】警方高舉藍旗，表示「這集會或遊行乃屬違法，請即散去，否則我們可能使用武力」。 【0120】近欽州街一後巷位置有一名示威者不適，救護員到場將其送院。 【0112】警方指現場有人射彈硃，其後高舉紅旗，表示「停止衝擊，否則使用武力」。



【0100】大批防暴警察將示威者逼退至福華街與福榮街交界後，重新將防線退回長沙灣道與欽州街交界，現場四周數百名示威者一度起哄。 【0052】有市民在欽州街近黃金商場對開設路障，多名防暴警員增援，並衝向人群。其中一名白衫警喝令其他警員「走到散晒喇!」經訓示後一眾警員重新列隊，後退至十字路口佈防。 【0049】有市民向警員大叫「MADAM記者會都話開電筒照到人唔舒服，阿SIR唔該你哋熄左支電筒唔好照我地啦!」警員未有理會。另有警員向一名正在用電話打稿的記者稱「白色衫玩緊電話個記者，唔該你唔好阻住視線，我要睇清楚後面情況。」 【0040】現場消息稱有4男2女被拘捕。 【0038】有婦人向警員查問被捕人干犯何事，警員未有理會。該名婦人稱「我已經叫你做阿SIR，你答下我啦!」一名男警稱「呢度好多阿SIR喎!」 【0035】警員押送被捕人上警車，向記者道「唔好郁呀你哋，驚撞到你哋呀!」有在場人士向被捕人大叫「加油」。多名警員現時持盾圍著警車。 【0031】有上年紀的街坊不滿，向警察大叫「你哋嘈住啲街坊，又阻住記者做嘢!」亦有在場人士大叫「鎮定啲，無事嘅!唔使擔心!」在場警察未有理會。 【0030】警員用盾將被捕人與其他人士分隔，範圍越圍越大。有部份人士向圈內被捕人大叫「有唔舒服就睇醫生喇!明愛OK呀!」 【0027】在場有人自稱是社工要求協助被捕人，有警員大叫「你唔好冒充社工呀!」一名男子隨即出示相關證件，另一名女子則稱「我可以俾個社工號碼你，你打上去查」。警員查證後再說「有需要再搵你」。 【0016】數名警員突然向人群衝前，將最少5人撳在地上，當中有男有女。雙手被索帶反縛。 【0012】警員開咪大叫「現場市民你哋正在參與未經批准嘅集結，即刻返上行人路!」

【0010】浸會大學學生事務處輔導長鄧裕南教授，與數名學生會成員到達欽州街現場。鄧裕南教授指，明白大家擔心被捕浸大學生會會長安危，但他強調該會長目前情況安全，呼籲在場人士先行離去，並促請警方克制。惟鄧教授發言期間，警方不停大叫，要求在場人士離開，有人反駁：「而家係咪講句嘢都唔得！」

【0005】多輛警車停泊在欽州街近鴨寮街交界。大批防暴警員在欽州街列陣，多名市民亦到達現場，大叫「放人」。現時欽州街來回線全封。

【0003】一名中年男子在西九龍中心對面街頭，與在場街坊發生爭執，警員調停後阻隔兩人，並將中年男子帶到對面馬路離開。有記者在場追拍該名男子過馬路，其他警員隨即大叫「記者返上行人路」。

【2357】防暴警員喝令記者不要阻礙警員推進，並要求記者返回行人路，惟所有記者本身已在行人路上，馬路上只有警察。有記者問及如何有阻礙警員，警員攤開雙手並回應「唔知喎!」雙方最後決定終止對答。

【2343】防暴警員突然急速推進，市民迅速離去，防暴警登上天橋進行驅散。

【2333】約一百名防暴警員向荔枝角道方向推進，並以長盾拍打地面。部分市民在西九龍中心門口及天橋聚集，市民情緒高漲。

【2323】警方由警署二樓向欽州街路面施放催淚彈，市民隨即撤離，大批防暴警於欽州街與荔枝角道交界布防。

警員拘捕多名男女。(陳永武攝)

(陳永武攝)

有組織罪案及三合會調查科總督察周學賢見記者（黃廸雯攝）

【2315】浸大學生會副會長林穎澤指，方仲賢被捕時被警員叉頸及毆打。

【2259】警方會見記者，表示在方仲賢手持的膠袋中，搜獲10支長約18厘米「鐳射槍」，與近日有人射向警員的一樣，以涉藏有攻擊性武器將其拘捕。

【2247】大專學界發表聯合聲明，要求警方立即釋放方仲賢，呼籲各位香港人到深水埗現場聲援被捕同學，與大專學界各學生會並肩同行，共同守護學生，抵抗暴政。

【2240】浸大校長錢大康及副校長周偉立已到明愛醫院探望方仲賢。立法會議員陳淑莊亦到場。

【2236】浸大學生會指，警方在拘捕過程中曾對方仲賢叉頸，行為與私刑無別，學生會譴責相關行為。

【2228】一名身穿記者反光背心女子在場拍攝照片，被市民質疑「扮記者」，要求刪除照片，女子稱已刪除，雙方對罵，一名自稱為丈夫的男子維護該名女子。

【2219】浸大學生會內務幹事方嘉誠，將於10時半於明愛醫院門口簡短交代事件。

【2210】有指東京街一帶有多輛警車及防暴警員增援。

【2204】立法會議員毛孟靜到明愛醫院了解事件。

【2150】警方將於晚上11時在警察總部見記者，交代浸大學生會會長被捕案件。

【2123】明愛醫院陸續有學生到場，一名中大學生與一名便衣警碰撞跌倒，其後兩人均要入院檢查。有指該名便衣警在醫院內對人叉頸，學生追到停車場後相方碰撞。

【2122】警方向在場市民表示，只有一名男子被捕，正於醫院接受治療，沒有人於警署內被拘留，現正嘗試安排記者會交代事件，立法會議員梁耀忠到場了解。

市民拍攝到深水埗警署內有警員正穿上防暴裝備。（讀者提供）

【2106】深水埗警署內有警員正穿上防暴裝備。

【2100】岑立志總督察表示，案件主管正組織案件，下一個15分鐘再出來交代事件，又要求現場市民返回行人路。現場人士鼓燥，並謂「又15分鐘」並希望由案件主管出來交代事件。之後警方透露目前有一人於警署內被拘留。

晚上7時許，深水埗鴨寮街桂林街交界，浸大學生會會長方仲賢被便衣警截查，他高呼自己購買「觀星筆」，惟被指涉藏有攻擊性武器被捕。大批市民見狀不滿，數輛警車及多名持盾、警棍、帶頭盔軍裝警員增援。市民與警員對峙並指罵警員，高呼「放人」。其間方仲賢倒卧地上，報稱不適被送往明愛醫院治理。

逾二百市民得悉事件後，前往深水埗警署聲援，警員稱每15分鐘會向市民更新情況。

浸大學生會內務秘書方嘉誠指，正前往明愛醫院了解情況，他指方仲賢今日於深水埗購買「觀星筆」，其間被警員包圍截查，因方仲賢身體感到不適而需要送院，律師現時亦正前往醫院。

浸大學生會表示，會長方仲賢購買「觀星筆」後被便衣探員攔截及拘捕，拘捕原因為藏有攻擊性武器。會方嚴厲譴責警方之濫捕行為，極權意圖散播白色恐怖之心昭然若揭。對此，會方絕對會堅持對抗極權。

浸大學生會編輯委員會指學生會會長被捕。（網上截圖）