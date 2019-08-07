【學生被捕】深水埗排檔避賣觀星鐳射筆　檔主：好難落到貨嚟香港

浸會大學學生會會長方仲賢昨晚於深水埗購買觀星鐳射筆，被數名便衣警截查，警方其後開記者會稱，於方仲賢手持的膠袋內發現十支「鐳射槍」，以涉嫌「管有攻擊性武器」將其拘捕。對於「觀星筆」被視為攻擊性武器，事件引起市民不滿，昨晚大批市民到深水埗警署聲援。 香港01記者今日前往深水埗向商鋪了解，不少檔沒有出售鐳射筆，檔主亦不願多談，只有少數檔鋪仍有出售功率較細的鐳射筆。有檔主指，平日除了有人買鐳射筆來用於觀星，亦有教師、地盤工人等買來作為指示器，稱已有一段時間沒有賣。

鴨寮街未見有觀星燈出售。（陳蕾蕾攝）

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華，於今日警方例行記者會上指，涉案「鐳射槍」包裝無任何說明資料包括瓦數等，已干犯《商品說明條例》，已轉介海關跟進。李桂華指「鐳射槍」並非Prohibited weapon（違禁武器），但有關證物上未有標明性質、能量及警告字句，因此應歸進《商品說明條例》，條例由海關負責執法。

檔主：好難落到貨嚟香港

於鴨寮街賣電筒的檔主潘生表示，觀星筆一般由大陸來貨，不知有沒有法律限制不可賣觀星筆，惟自己已一個多月沒有入貨，「大陸都好難落到貨嚟香港」。潘生指，最近有少量人前來問有沒有觀星筆賣，得知沒有後便離去，但表示昨日發生事件後亦感到害怕「梗係驚啦，搵兩餐咋嘛！」潘生稱，觀星筆為指示器，一般用於教學、工程或觀星上，「指示器，你又用其他（用途）。」

潘生稱，不會查詢顧客買電筒的用途，「點知會用到咁嘅用途啫？」又指較強光度的電筒，貼有相關警告字眼，提醒勿照向眼部。

檔主潘先生指，觀星筆為指示器，用於教學、工程及觀星上。（陳蕾蕾攝）

另一檔賣電筒的檔主表示，觀星筆通常為工程、做地盤及需要觀星的人購買，自己已有一段時間沒有賣觀星筆，檔主稱知道觀星筆有不同功率，做地盤的人會買功率大的，每枝觀星筆價格由十多至數百元不等。

最近有示威者於示威衝突中使用電筒，檔主稱暫時不敢賣較高功率的電筒，「依家啲人買左嚟咁搞，我地都唔敢賣啦！」。

有檔主表示，不敢賣高光率的電筒。（陳蕾蕾攝）

記者亦發現，深水埗有鋪頭仍有賣鐳射筆，現時海關的《消費品安全條例》監管鐳射筆，檔主許先生指，以他所知，功率超過200毫瓦便不可以出售。現時他店內的鐳射筆分兩種，一種是紅色光，供教學所用，一種是綠光，供工程地盤所用。有店員指，知道有一種是藍光，功率高，射程遠，但自己店內沒有出售。