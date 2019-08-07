【警方記者會】警方昨日共拘9人　現場展示「鐳射槍」性能

警方昨日於深水埗拘捕浸大學生會會長方仲賢，指他藏有10支長18厘米的「鐳射槍」，涉嫌藏有攻擊性武器，大批市民包圍深水埗警署聲援，警方晚上施放催淚彈及作出驅散行動。 警方於今日下午4時舉行例行記者會，由警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司江永祥及有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華交代詳情，指被捕男子當時用4200元買了10支「鐳射槍」，警員上前詢問購買目的時男子逃走。另外警方即場展示用檢獲的「鐳射槍」照向紙張，數秒後紙張冒煙傳焦味。李桂華指如製造、改裝以作傷害他人，或適合用作傷害他人的物品，都可視作為攻擊性武器，未必一定為單一用途。

警員現場展示「鐳射槍」性能，將其射出光線照向紙張。（黃廸雯攝）

警察公共關係科高級警司江永祥指，警方昨日行動共拘捕9人，包括7男2女，年齡介乎20至45歲，涉嫌非法集結、阻礙公職人員進行職務、藏有攻擊性武器等。另外警方昨晚施放約20發催淚彈，一名警員受傷。

4200元購10支「鐳射槍」 遇警截查時逃走

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華交代案件詳情，李桂華表示，昨日進行拘捕的數名警員，當時下飯後於深水埗吃飯及購買電筒套，其間見到被捕年青人向店主詢問有關「鐳射槍」，店主亦即時示範，當時環境彌漫燒焦味道。李桂華指被捕人「係咪有其他企圖，不得而知」，但他其後用4200元買了10支「鐳射槍」，其後於街上徘徊，同事於是上前詢問購買目的，李指如男子當時有合理解釋，釋疑後會放行，但他選擇逃走，幸警員當時人手足夠，將男子制服。李桂華指「相信（了解）大環境及當時情況，大家都會讚成，其實係相當可疑」。

多名警員被鐳射光弄傷

對於為何警方會覺得是攻擊性武器，李桂華指不是「差人說了是」，據《公安條例》245條，如製造、改裝以作傷害他人，或適合用作傷害他人的物品，都可視作為攻擊性武器，未必一定為單一用途。李桂華指於近數月很多警員被同類物品弄傷，亦有攝錄機被照射後感光元件壞掉。李桂華指能傷人、破壞物件，已很有理由相信為攻擊性武器。

即場示範「鐳射槍」 紙張冒煙傳焦味

警方又即場展示檢獲的「鐳射槍」性能，警員用「鐳射槍」照向紙張，「鐳射槍」發出紫藍色光，其後於約7至8秒後紙張冒出白煙，及傳出燒焦味道。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，過去於暴力事件中見有類似鐳射光線出現，對警員工作非常阻礙，亦對警員眼睛很大傷害。李桂華指警方諮詢眼科醫生意見，為同事加配護目鏡及建議避免直接望向光線，因望到會第一時間出現「閃盲」，另外可能會導致永久失明。李桂華指，有關證物並非「鐳射筆」而是高能量「鐳射槍」，於遠距離不用10秒可將紙張燒黑，如照射到皮膚會灼傷，如照射到眼部視網膜對視力會造成永久傷害。

雨傘有其他用途 「唔會咁魯莽拘捕」

被問到過去有警員被雨傘、雞蛋等，如藏有雨傘、雞蛋會否屬藏有攻擊性武器，李桂華指「如果就咁拎把遮出街、買兩盒蛋，如果問你做咩，你話唔答，構唔構成藏有攻擊性武器，我覺得唔構成。如果一個運動好多人拎雨遮，我哋見到有其他用途，唔係咁單一性、偏向性，我哋唔會咁魯莽用呢條例去拘捕」。

希望市民有知情權 認為示範不影響日後審訊

另外被問到現場討論證物會否影響日後審訊，對當事人是會否不公，李桂華指亦有考慮很久應否進行展示，但衡量過日後提供證據給法庭及公眾知情權，亦認為應進行展示。李桂華又指於日後法庭程序，警方會再提供大量專家口供、意見及測試，是很科學化，又指希望讓廣大市民有知情權。

浸大學生會會長 購買「鐳射筆」被捕

昨（6日）晚上7時許，浸大學生會會長方仲賢於深水埗北河街被數名便衣警員截查，其後以涉嫌管有攻擊性武器被拘捕，其後方仲賢被送往醫院治理。警方指5名休班警員當時於深水埗截查方仲賢，發現其手上膠袋時有十支長約18厘米「鐳射槍」，遂以涉嫌管有攻擊性武器作出拘捕。浸大學生會內務秘書方嘉誠今早接受電台訪問時指，方仲賢當時購買「鐳射筆」，被捕時並無反抗卻遭警員「叉頸」，指做法是濫用私刑。

昨晚有大批市民包圍深水埗警署聲援，至晚上11時許，警方於警署二樓向欽州街路面施放催淚彈，市民隨即撤離，大批警員作出驅散行動，混亂間多人倒地受傷，其中到場協助的沙田區議員黃學禮被按地制服，涉非法集結被捕。