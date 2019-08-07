【警方記者會】防暴警被指普通話喊同志們　警：戴面罩說話不清

修訂《逃犯條例》引起的示威活動不斷，網上流傳不少影片針對警方驅散行為，警察公共關係科高級警司江永祥逐點澄清，指有防暴警被指以普通話稱同袍為「同志們」，實情是警員戴上面罩所以說話不清；而警員在警署換黑衣，被質疑欲混入示威者群中，江解釋相關警員只是換衫收工，並非要做「唔見得光嘅事」；至於有警員被指從高處向地面示威者擲炮竹，江稱當時是投擲手投式催淚彈。

一名防暴警（持棍者）日前（5日）被指向同袍以普通話呼喊「同志們」。 警察公共關係科高級警司江永祥今日在記者會上就多個針對警方的網上影片闢謠。近日有片段顯示，8.5罷工當日，防暴警於大埔新興花園對開天橋驅散示威者時，一名防暴警疑以普通話稱呼同袍為「同志們」，被人質疑是否有解放軍混入警隊。江永祥澄清這是不實指控，由於警員當時戴當防毒面具，所以說話未必清楚。

多名警員被發現在警署停車場內更換黑衣。 警換黑衣 江：正換衫收工



而8月5日當晚，有網民從高處拍到，多名警員在警署停車場內換衫，脫下制服後穿上黑衣，被網民質疑是否有警員意圖混入示威者中。江永祥解釋，當日由於有不少警員都不在其屬的警區工作，所以警員才會到附近警署換衫收工，強調並非要做「唔見得光嘅事」。

江永祥解釋警員投擲的是手投式催淚彈，並非炮竹。 稱警投催淚彈 非炮竹 至於一段在8月5日當日拍下短片，有警員被指在警署高處向地面示威者投擲炮竹，江永祥指出，由於天水圍警署在當日受到衝擊，地面有警員亦受到攻擊，警署低位有窗門被硬物掟爛，警員在「別無選擇情況下從高處投擲手投式催淚彈」。