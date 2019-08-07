【學生被捕】千人太空館「觀星」　高唱《激光中》

浸大學生會會長方仲賢昨晚（6日）於深水埗被警方截查，檢獲10支鐳射筆，涉嫌藏有攻擊性武器被捕。其後逾千市民包圍深水埗警署聲援，警方施放催淚彈驅散。浸大學生會指該批為「觀星筆」，警方則指為「鐳射槍」，大專天文學界發起今晚8時，帶同「觀星筆」在尖沙嘴太空館「全民觀星」。

梳士巴利道近彌敦道路口只餘下一條行車線。（余睿菁攝）

示威者以剪影示威及表達訴求。（黃廸雯攝）

【2230】現場氣氛仍然熱烈，有人在太空館貼上標語。

【2125】現場約有一千名市民，持續有鐳射筆照向太空館。有市民站出行車線，梳士巴利道近彌敦道路口留下一條行車路予車輛通過。

浸大學生會會長方仲賢昨晚（6日）在深水埗購買10支鐳射筆後，被休班警員截查，其後以涉嫌藏有攻擊性武器被捕，方因不適送往明愛醫院治理。浸大學生會指，方仲賢被捕過程中遭到警方叉頸。逾千市民昨晚得悉事件後，包圍深水埗警署聲援，警方施放催淚彈驅散。大專天文學界發起今晚8時，在尖沙嘴太空館進行觀星活動，「一人一支觀星筆，向攻擊性武器說不」。

（余睿菁攝）

晚上約8時，數百市民手持鐳射筆在太空館外聚集，間中唱已故歌手羅文《激光中》：「光加熱等於火，火加光等等於我」，儼如演唱會般。有「觀星人士」以鐳射筆射向月亮，笑稱會否射爆月球、射向樹葉，測試樹葉會否燒焦，有大提醒在場人士切勿射向飛機及酒店。

中大男學生認為因有鐳射筆被捕不合理。（余睿菁攝） 一名載頭盔的中大男學生表示，一向有觀星習慣，曾為天文學會成員。他稱，今日七夕天氣良好，所以到場觀星，介紹「夏季大三角」是今日的看點。他認為因為身上有鐳射筆而被捕並不合理，並指觀星時須要使用鐳射筆講解星座，「我想觀星，但我唔想畀人拉」。

Ben專程帶同天文望遠鏡到尖沙咀觀月（余睿菁攝） 理工大學天文學會前幹事會成員Ben稱適逢七夕，專程帶同天文望遠鏡到尖沙咀觀月，對於浸會大學學生會會長方仲賢昨日因購買十支「鐳射筆」被警方以涉嫌藏有攻擊性武器被捕，Ben形容事件十分荒謬，「唔知警方用依個罪名拉學生面唔面紅，羞唔羞恥」，他表示「指星筆」是用作協助指出天上的星星，如當作攻擊性武器就太過荒謬。

Ben又表示，如果要舉辦百多人的活動，買多幾支「指星筆」是正常，他平時都是去深水埗購買，而不同「指星筆」會有不同火數，所用的電池亦不同，售價由20多元到數百元不等，「如售400元一支就係好靚喇」，不過火數太高未必有人用，因怕照傷他人。