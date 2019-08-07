【警方記者會】屢向無人地帶射催淚彈　警：要保持安全距離

連日來警方驅散示威活動的手法備受爭議，即使示威者已逃離現場，警方仍向無人馬路施放催淚彈，警方解釋，由於示威者用巨型彈弓向警方防線投射硬物，因此有需要發射催淚彈拉長安全距離，避免雙方埋身衝突。對於昨晚示威者包圍深水埗警署時，有警員身處警署內舉黑旗，及在舉旗後短時間內射催淚，令示威者及記者未能及時疏散，警方解釋警署當時被包圍無法走出署外展示警告，而前線亦會按實際情況，緊急使用武力驅散。

警方今日下午4時舉行例行記者會，會上有傳媒提到警方8月5日在驅散示威活動時，即使示威者已離開馬路，但警方亦狂向無人的馬路射催淚彈，警察公共關係科高級警司江永祥解釋，向馬路發射催淚彈只想製造安全距離，減低雙方埋身接觸衝突，降低危險，而示威者會用彈叉、掟磚，甚至用巨型彈弓向警方防線投射磚頭，「以前手掟有十多米，但彈弓可以射到幾十米，速度快好多」，因此前線評估的安全距離有較長，才有需要施放催淚彈。

「情況緊急可盡早使用武力」

昨日在深水埗驅散時，有警員在深水埗警署內舉黑旗，根本無法讓示威者及記者看見，亦有警員在舉旗十秒後就射催淚彈，江永祥表示，由於當時有暴力示威者包圍警署，有人掟玻璃樽及磚頭，對警員造成危險，亦有窗戶被毀，「我哋當然想行出幾步舉出警告旗，但過桯中所有人士，包括我哋同事安全係考慮，已經盡力舉起咗支旗」。江又表示，至於舉旗後多久才用武力，需視乎實際情況，若情況危急，就需要盡早使用武力，他認為這是無可厚非。