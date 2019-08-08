【逃犯條例】前二哥劉業成短暫回巢　助未來一哥鄧炳強應付示威

反對修訂《逃犯條例》引發連場激烈抗爭，警隊人手緊張。據了解，剛於去年11月展開退休前休假的警隊前「二哥」，副處長劉業成，將短暫回巢警隊，擔任副處長（行動）（特別職務），以協助副處長鄧炳強，為警隊在處理「踏浪者」行動，應付反修例引發的集會、示威問題，提供意見。

據了解，警隊前「二哥」副處長劉業成，將短暫回巢警隊。（資料圖片）

回巢後劉業成將協助副處長鄧炳強，為警隊在處理「踏浪者」行動，應付反修例引發的集會、示威問題提供意見。（資料圖片）

去年底退休 前二哥形象「硬淨」

形象「硬淨」的警務處前副處長（行動）劉業成，於2018年11月下旬退休。劉業成曾駐守多個政策部及行動崗位，統領多次大型執勤行動，如2005年時任港島總區高級警司，曾處理世貿韓農示威，及於2014年的佔領行動，其後並負責統籌檢討工作，為日後制定新部署。如前年發生旺角騷亂後，警方成立檢討委員會，劉業成表示當再遇重大事故時，從機動部隊（PTU）訓練學校抽調教官，擔任臨場戰術顧問。

加入警隊34年

劉業成於1984年加入警隊，任職督察。於2000年曾被借調3年到香港機場管理局，監察機場航空保安服務。先後於2006年晉升爲總警司、2010年晉升爲助理處長、2013年升高級助理處長，於2016年起獲委任為警務處副處長（行動）。他分別於2010年及2016年，獲頒香港警察榮譽獎章及香港警察卓越獎章。

劉在34年警務生涯中，多次修讀不同的外地發展課程，包括蘇格蘭警察學院、加州大學柏克萊分校、美國哈佛大學約翰•甘迺迪政府學院、國際管理發展學院和國家行政學院，亦於美國聯邦調查局國家學院修讀領袖發展課程。