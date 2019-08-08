【教師墮樓】李東海校董會炒校長　調查報告：不全面符合專業操守

天水圍東華三院李東海小學教師林麗棠校內墮樓身亡至今五個月，法團校董會今日下午審議獨立調查委員會調查報告，但事發後一直放病假「潛水」的校長羅婉儀卻於上午突然提出有條件辭職，要求豁免通知期或代通知金，惟校董會未有接納並以大多數通過將她即時解僱，以求令她承擔責任。 另外，校董會全面接納調查報告及19項建議，包括成立優化申訴機制、團體構通、教師晉升及表現管理、為校董及校長提供持續培訓等。

【李東海教師墮樓悲劇】2019年3月，事件發生後引起社會迴響，惟校長羅婉儀未有公開回應；辦學團體東華三院亦指無法聯絡校長。（資料圖片）

多種因素同時出現導致 主要因素包括校長管治方式

東華三院執行總監蘇祐安列席法團校董會會議，會後會見傳媒表示，他對林麗棠事件表示惋惜及難過。他指出，過去四個月獨立調查委員會與85位相關人士見面，接獲11份書面陳述，進行19會次會議，舉行50次會面及檢視大量資料。調查報告引出，事件非由單一因素引起，而是多種因素同時出現的結果，主要因素包括校長的管治方式、校內工作氣氛、林老師的情況，以及學校管理問題。

校長不能全面符合專業操守 令老師承受可避免的壓力

蘇祐安說，校長羅婉儀的管理方式不理想，團隊領導及協作方式不能全面符合教育人員的專業操守，以及領導學校團隊的應有表現，令老師團隊承受應該可以避免的工作壓力，其表現不能符合崗位的重要職守要求， 建議採取適當紀律行動。

校長提有條件請辭 校董會決定即時解僱

蘇指，羅今早提出有條件請辭要求，即要求豁免一個月代通知金或三個月通知期。但校董會討論後，不接受羅女士辭職要求，認為不能反映她對事件有足夠承擔，決定即時解僱羅婉儀校長。

蘇祐安表示，校董會一致通過實行委員會提出的19項建議，當中6項即時執行，13項在研究細節後執行。就校本管理監察方面，東華三院將成立學校管理檢討工作小組。

事發於3月6日，東華三院李東海小學圖書館主任林麗棠於校園墮斃，事件掀起校政風波，老師死前曾受巨大壓力，被校長召回校寫悔過書，辱罵致情緒受困早退，最終踏上絕路。東華三院就事件成立獨立調查委員會，承諾公開公平公正處理投訴。