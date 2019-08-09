【逃犯條例】醫院職員餐廳拒警買飯打折？大家樂集團：告示非事實

《逃犯條例》爭議下，屢傳公立醫院部分醫護與警員不睦，近日數間醫院流傳抵制警員在醫院使用職員價，又以「黑警」、「中國香港警察」形容警隊。大家樂集團回應查詢指，東區醫院相關字句非由餐廳員工張貼，至於網上流傳一份「醫院餐廳職員價」的告示，不是由集團旗下泛亞飲食發出，所述內容也非事實。

在東區醫院，一處「連儂天橋」則展出一句抵制警員於醫院餐廳使用職員價的字句。(香港01記者)

網上流傳聲稱由泛亞飲食集團發出的告示，拒絕警員使用醫院職員價，大家樂表示內容非事實。

香港01到東區醫院、律敦治醫院、葵涌醫院及瑪嘉烈醫院職員餐廳視察，均未發現貼上拒絕警員使用醫院職員價的告示。在東區醫院，一處「連儂天橋」則展出一句抵制警員於醫院餐廳使用職員價的字句。

大家樂集團回覆香港01指，近日於東區醫院出現的字句並不是張貼於醫院餐廳範圍內，亦非由餐廳員工張貼。至於近日網上流傳一份「醫院餐廳職員價」的告示，並不是由泛亞飲食發出，所述內容也非事實。

大家樂集團表示，泛亞飲食為不同的機構客戶提供膳食服務，以切合他們各種顧客之餐飲需要，作為醫院的服務承辦商會配合院方制定職員餐廳之優惠政策，並不時與院方檢討現行做法。若有更新，將全力配合執行。