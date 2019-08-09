【周六日遊行】大埔黃大仙深水埗北角遊行全被禁　警僅批維園集會

本周六及日多區均有組織及市民計劃舉辨遊行及集會，包括周六的大埔及黃大仙遊行，警方分別於昨日及今日向遊行申請發出反對通知書；另外周日的深水埗遊行，警方同樣發出反對通知書，而港島東遊行主辦方申請由維園遊行至北角渣華道遊樂場，但警方拒絕遊行及終點集會申請，只准在維園舉行集會。 警方於記者會指，一連四個公眾活動被反對，令大家觀感上覺得所有公眾活動都會禁止，澄清「絕對不是」，指警方本星期有最少另外10個遊行集會可繼續進行，會按地點、人數、性質等作考慮，又強調審批無政治考慮。

港島總區高級警司（行動）吳樂俊澄清四項網上謠言。(陳浩然攝)

入住宅區驅散非警方選擇

港島總區高級警司（行動）吳樂俊指，過去兩個月不少最初和平公眾活動演變暴力事件，有示威者襲擊他人、堵路、破壞及縱火，街上交通燈、路邊鐵欄被拆爛，吳樂俊指過去以萬計遊行，警方均全力協助，證明活動可和平、理性進行，警方非逼不得已不會介入，無需使用任何武力。有暴力發生非警方能選擇及控制，入住宅區進行驅散亦非警方能選擇。

港島東集會遊行 僅批准維園集會

關於東區舉行兩個公眾集會及一個遊行申請，主辦人數為2000人，吳樂俊指警方經過風險評估、公眾秩序及保護他人權利及自由的理由，警方僅批准於維園的集會，時間為下午1時至5時。

吳樂俊指由6月初開始各區多個公眾活動後，相關地點及一帶道路，發生有參與人士、記者及警員嚴重受傷，大規模破壞公物、暴力及堵路事件，吳樂俊指示威者使用暴力不斷升級，武器包括不知明液體、鐵枝、汽油彈、丫叉、煙霧彈及弓箭等，另外鑑於主辦者申請遊行會經過高危地點，包括警署、政府機構及辦公室等，警方有理由相信地點會成為暴力示威者襲擊目標，基於公共安全、秩序及保護他人權利及自由，警方反對今次東區遊行及終點集會。

新界北總區警司（行動）韋華高指，有示威者使用挖泥機。(陳澹然攝)

深水埗遊行：因舊區大量易燃構建物 威脅市民生命財產

西九龍總區高級警司（行動） 張惠華指，收到申請人提出於今個星期日在深水埗舉行集會和遊行，申請人預計有10,000人參與。基於8月5日深水埗發生一連串暴力衡突及街頭縱火，加上深水埗屬於舊區，有大量容易易燃的構建物，對區內市民生命財產構成威脅。警方基於公眾安全和保護，反對有關集會及遊行，據警方了解申請人有意提出上訴，警方正等待進一步通知。警方呼籲市民參與未經批准集會，會干犯參與未經批准集結。他續指，在8月5及6日深水埗警署對開有非法集結及受到嚴重破壞，警方有責任確保區內市民安全。

大埔遊行：無法確保活動結束後示威者行動

新界北總區警司（行動）韋華高指，收到有人提交於8月10日在大埔舉行公眾集會，申請人預計參與人數為5,000人，惟警方根據社交媒體推算約有10,000人參與。又指主辦方將遊行終點訂在大埔廣福球場，但申請人未獲康文署批准使用場地。 另外，韋華高指於本周一(8月5日)在大埔舉行公眾集會，有示威者用挖泥車作堵路工具，又試圖攻擊警方防線，周六遊行申請人無法確保有關集會及遊行能安全舉行，亦無法確保活動結束後示威者的行動。警方基於公眾安全、公眾秩序而發出反對通知書。

黃大仙遊行：申請人無批准用場、合理估計人數

東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷指，警方收到申請人提出於8月10日在黃大仙遊行，基於保護他人權利及保安，發出反對通知書。據警方了解，申請人沒有得到場地管理人批准用場，沒有合理地估計參與遊行人數及沒有提供足夠糾察。傅逸婷指，由上周六起黃大仙發生一連串有違公眾安全事件，於8月5日有示威者以鋼珠、磚頭衝擊，又投擲汽油彈、縱火以破壞黃大仙紀律部隊宿舍及警署，並在外牆嚴重塗鴉，破壞社會安寧，更有警員嚴重受傷。警方沒有收到申請人就反對通知書提出上訴，呼籲市民參與未經批准集會，會干犯參與未經批准集結。

警方總結指，尊重市民集會權利，希望市民能和平表達訴求。惟從這段時間可見，事態急速升溫，逐演變成暴力事件，示威者需要停止暴力行為，並要時刻留意警方消息，警方會透過媒體更新最新情況，一旦出現非法集結或暴力事件，市民應迅速離開。

解釋非所有公眾活動均禁止 無政治考慮

被問到警方一連反對四區遊行及集會，是否市民遊行集會權利受限制，及將維持公眾秩序的責任推向主辦方，吳樂俊指警方會盡量協助和平集會遊行，指一連四個活動被反對，令大家觀感上覺得所有公眾活動都會禁止，吳樂俊指「絕對不是」，又指警方本星期有最少另外10個遊行集會可繼續進行，會按地點、人數、性質等作考慮。吳樂俊又指相信整個過程有機制，如覺得決定不公，可向獨立上訴委員會上訴，由獨立團體作出裁決，相信對方同樣亦會保障市民集會自由及考慮公眾安全。

被問到警方審批有否政治考慮，吳樂俊強調絕對沒有，重申因應不同因素包括遊行地點、性質、人數作考慮，會按個別申請作風險評估。對於周三晚太空館觀星活動，張惠華指警方當時已知悉活動，至於會否派員會因應情況及風險作相應部署。

有傳白衣人再襲擊 警密切留意

被問到有關8月11日有傳會再出現白衣人進行襲擊，吳樂俊指警方有於網上收到有關消息，警方會繼續密切留意消息及情報，警方有信心及能力處理事件及作適當跟進。吳又指過去周末均多次發生公眾活動後有暴力衝擊事件，「你問我星期日風險大唔大，我可以話你聽一定大」，呼籲主辦人士和平表達訴求，市民如發現情況應留在安全地方，關好門窗。

北角襲擊為突發事件

對於8月5日晚上北角襲擊事件，吳樂俊指為突發事件，事前警方未有收到情報，但指有參與人士早前由中環、金鐘集結，不知參與人士會沿路線到東區，至約7時有襲擊事件，他指不想評論時間上細節上發生何事、警車何時經過等，因手上無資料，只能說當知道有事件發生後，希望盡快派同事到場，他親自問過同事當時衝鋒車盡量到現場，但因堵路及襲擊警車情況，令他們評估到達現場處理較困難。

前二哥劉業成回巢 吳樂俊：不能作評論

被問到方仲賢昨日獲釋不提起訴，吳樂俊指手上無資料，調查進度會否控告等「喺度無準確資料」。另外被問到前二哥劉業成回巢，未來大型活動上行動組會聽從劉業成或副處長（行動）鄧炳強指揮，吳樂俊指有關高層調動及委任，不能在此作出評論，至於將來誰人負責作包括行動上及其他決定，吳樂俊指因相信劉今日是首日開始職務，要稍後時間安排才可知道。