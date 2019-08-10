【大埔遊行】警禁遊行申請　大埔警署設水馬　膠水封磚　商舖落閘

政府修訂《逃犯條例》風波持續，遊行十八區遍地開花，市民原計劃今明兩日舉行大埔、黃大仙、港島東及深水埗區遊行，惟警方指近月遊行屢有衝突，故以公眾安全為由，向四個遊行申請發出反對通知書。大埔遊行發起人陳凱興昨提上訴但遭駁回， 陳宣布取消遊行，但指無法預測市民會否自發到場。記者到大埔區內巡視，發現警署早已嚴陣以待，擺放水馬、低層玻璃窗已貼上膠紙，對今午的遊行做好準備。在大埔廣福道，約八成商舖今早都落閘。

警署低層單位的玻璃窗貼上膠紙，避免玻璃窗破裂。 （黃偉民攝）

警署門外設大型水馬 低層玻璃窗貼上膠紙

近月由民間發起的遊行示威持續，幾乎十八區遍地開花，群眾在遊行示威期間往往包圍警署，警民關係極度緊張。今早香港01記者到大埔區內巡視，區內氣氛平靜，暫未見有大批警員巡邏，亦未見警車停泊在交通要道。但新界北總區總部及大埔警署早已嚴陣以待，門外設置大型水馬陣，嚴防示威者衝擊警署，現時報案室仍然正常運作。

此外，警員亦在警署低層單位的玻璃窗貼上膠紙，避免玻璃窗破裂。有鑑於過往有部分示威者掟磚，昨晚（9日）大埔太和路有約十名工人在遊行前夕，緊急以膠水封上行人路磚頭四邊加固，以防有人掘磚。

網民繼續宣傳遊行 廣福道商戶落閘 市面淡靜

雖然大埔區遊行不獲警方批准，但網民在討論區和Telegram宣傳的單張仍建議多條遊行路線，其中一條會前往大埔海濱公園野餐。記者今早到場視察，未見公園加強保安，而回歸紀念塔則因維修工程而以木板、膠水馬圍封入口。而廣福道及運頭街市面淡靜，雖然人流不少，但約七至八成商店都已拉下鐵閘，大閘均貼上「休息一日」、「休息半日」的通告。而寶湖道及同秀坊一帶的泊車位亦臨時取消至晚上10時正。

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大埔遊行：無法確保活動結束後示威者行動

新界北總區警司（行動）韋華高昨日在警方例行記者會表示，收到有人提交於8月10日在大埔舉行公眾集會，申請人預計參與人數為5,000人，惟警方根據社交媒體推算約有10,000人參與。他昨日又指，主辦方將遊行終點訂在大埔廣福球場，但申請人未獲康文署批准使用場地。 另外，韋華高指於本周一(8月5日)在大埔舉行公眾集會，有示威者用挖泥車作堵路工具，又試圖攻擊警方防線，周六遊行申請人無法確保有關集會及遊行能安全舉行，亦無法確保活動結束後示威者的行動。警方基於公眾安全、公眾秩序而發出反對通知書。

根據第245章《公安條例》，任何公眾集會或公眾遊行在違反第7或13條的規定下進行，該公眾集會、公眾遊行或公眾聚集，即屬「未經批准集結」，一經循簡易程序定罪，可罰款5000元及監禁3年；而一經循公訴程序定罪，可處監禁5年。