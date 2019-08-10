【大埔遊行】示威者大圍設路障擲燃燒彈　警放催淚煙火速驅散

大埔遊行過後，示威者於傍晚6時轉戰大圍，大圍車公廟路近大圍站對開迴旋處，大批示威者於馬路聚集，多人將旁邊一個路政署地盤內圍欄、鐵板等雜物搬出馬路，又拆下鐵欄紥成路障，置於迴旋處出入口，有巴士被路障堵塞未能前進，被阻車輛排成車龍，不少車輛正嘗試調頭離開，其間有消防車及救護車需要經過路障進入迴旋處，示威者亦有讓路。惟至晚上7時，防暴警員突然於美田路出現，並舉起黑旗及施放催淚煙，防暴警亦不斷推進，示威者投擲燃燒彈還擊。

8月5日全港大罷工，當日同一個迴旋處有人發起不合作運動，有駕駛人士於迴旋處內兜圈，各路口有大量車等候進出迴旋處。由於迴旋處紅梅谷路通往獅子山隧道往九龍方向，美田路能通往荃灣，導致當日往九龍、荃灣方向塞爆。由於交通大受影響，因此今晚示威者提議可再到同一個迴旋處，希望發揮最大影響力。

晚上7時，警方於美田路施放催淚煙驅散堵路的示威者，部分示威者往新翠邨方向散去，在場有示威者向警方投擲燃燒彈還擊，亦有示威者燃點雜物。之後防暴警員往車公廟路方向推進，現場已不見示威者蹤影，只剩下記者。

（黃桂桂攝）

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同一時間，沙田大埔公路沙田段，同樣有示威者用膠欄堵塞馬路其後離去，有司機下車將膠欄移走。數百名示威者一度於新城市廣場中庭聚集，其後有人呼籲離去，包括提出到大圍支援其他示威者，部分示威者則離開走到源禾路堵路。至7時許，防暴警及速龍小隊出現在源禾路，警方舉橙旗後快速衝前至大會堂附近，示威者退至新城市廣場。警方衝前期間，有市民在天橋投擲雜物，警方多次舉槍指向天橋，又指「一陣先來捉你玩鐺射槍個個」至7時半，警員撤退，現場仍有十二輛警車。至晚上8時，過百名市民仍在新城市廣場聚集。

警方表示，有示威者於約下午六時，在大埔公路沙田段和大圍車公廟路迴旋處，設置路障，堵塞行車線，現場交通非常擠塞。警方警告示威者立即停止堵路等違法行為，呼籲市民避免前往該區及留意最新交通情況。

運輸署公布，因道路狀況，以下新界區路段仍然暫時阻塞/封閉，包括南運路、大埔太和路、大埔公路--元洲仔段、車公廟路迴旋處、車公廟路、美田路及紅梅谷路，運輸署呼籲駕駛人士請盡量忍讓。