【逃犯條例】警用巨型錫紙擋鐳射光　九名警員被射傷　或涉襲警

日前浸會大學學生會會長方仲賢在深水埗購買10支鐳射筆後，被休班警員截查，其後以涉嫌藏有攻擊性武器被捕，至（8日）方仲賢拒保候查，獲警方釋放。警方於拘捕方仲賢後第二日，於例行記者會上表示，過去於暴力事件中見有類似鐳射光線出現，有警員因鐳射光線而受傷，惟未有透露警員因此而受傷的數字。警方今日於Facebook上載片段，指昨晚（9日）黃大仙「燒衣」活動中，有三名警務人員因被鐳射光線照射，眼部腫痛，眼睛出現血絲，需要送院治理，而近兩月示威衝突中，一共有九名警員被鐳射光線射傷。

香港警察於Facebook上載片段，劉肇邦警司指，近日有不少人用鐳射光線射向警員，昨晚黃大仙紀律部隊宿舍外，當警務人員維持秩序時，大量示威者用鐳射光線照向警員頭部，而警員只能用盾牌遮擋，有三名警務人員因被鐳射光線照射，眼部腫痛，眼睛出現血絲，需要送院治理。影片中又看到，有警員於黃大仙巴士總站執行職務期間，於警車內被人用綠色鐳射光線照射，坐在警車前方司機位的警員，馬上利用錫紙阻擋鐳射光線進入車內。

劉肇邦指，連同昨晚，共有九名警員被鐳射光線射傷，部分警員仍未傷愈復工。劉肇邦續指，警員被鐳射光線照射後，表面只有輕微痛楚，但讓醫生檢查後，才發現視網膜受損。他指，鐳射光線在短時間內影響視力，亦有機會導致眼部發炎，或其他眼部疾病，有機會對眼睛造成嚴重傷害。

警方強調，有關行為已經有機會干犯「襲警」、「阻礙警務人員執行職務」罪、「普通襲擊」或「傷人」，當鐳射槍被用作傷害他人，藏有鐳射槍的人則有機會干犯「藏有攻擊性武器」，重申若再有這類行為，警方會驅散及拘捕。

警方曾於記者會上，示範檢獲的「鐳射槍」性能，警員用「鐳射槍」照向紙張數秒後，紙張冒煙傳焦味。