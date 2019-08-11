【港島東遊行】港鐵站外市民遭截查搜袋　中年漢英皇道聚集揮國旗

修訂《逃犯條例》風波未平，遊行遍地開花，8.11港島東遊行獲警方發出反對通知書，僅在維多利亞公園的集會獲批，發起人謝禮楠就警方決定提出上訴，惟維持原判。今早約有七名中年男子在明園西街香港第一青年會義工團會址外聚集，其後向英皇道方向走去，他們警覺性甚高，不時四處張望，至集會開始時，部分大漢在明園西街及英皇道交界手持國旗，並以福建口音交談。

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北角警署外數日前高度戒備，放置大型水馬陣，並掛上五層高的紗網保護，防止示威者衝擊，紗網把警署對出的渣華道行人路亦圍封，警方在水馬貼上告示，指示市民使用對面的行人路。警署鐵欄內則以綠色帆布遮蓋，無法視察內裡情況，至於警署高位、在閉路電視鏡頭旁則放有射燈。

由於港島東遊行原訂路線會經過較多福建人聚居的北角，網上流傳福建幫會組織同鄉來港「抗敵」，早前亦有市民發現有手持木棍及藤條的白衣及灰衣人在北角明園西街與英皇道交界，向示威者揮棍施襲，引起市民不安。今早約有七名中年男子在明園西街香港第一青年會義工團會址外聚集，其後向英皇道方向走去，約三至四名男子則在華豐百貨附近徘徊，他們警覺性甚高，不時四處張望。

部分店舖落閘休息一天 有大漢手持國旗揮動

至下午1時許，明園西街近英皇道一帶、富臨皇宮酒家大堂、至春秧街一帶繼續有數名身穿白衣的彪至大漢聚集，他們以福建口音交談，有人在行人路位置吸煙，部分人手持國旗揮動，雖然暫時未見有示威者出現，惟氣氛逐漸緊張。附近有店舖在鐵閘貼出告示，表示今日不會營業，有警車在附近停泊。

北角馬寶道約三至四成店舖已拉閘，表示今日不會營業，三輛警車停泊在港鐵站對出，數名防暴警員及探員在場巡查。北角港鐵站對出的華匯中心下了半閘，保安稱暫時未知是否需要拉全閘。此外，有市民在港鐵站對出被防暴警員截查，需被搜袋及查身分證。

下午2時許，位於銅鑼灣的Sogo對開的鐵欄已被拆走，商場各個出入口則有身穿反光衣的保安駐守。