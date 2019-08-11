【大埔遊行】遭警尖沙嘴掹腳撲倒　白衣女涉三罪被捕扣羈留病房

反對通知書下市民自發大埔遊行，及後演變成衝突，示威者快閃沙田、大圍、九龍塘、尖沙咀及紅磡海底隧道等多地堵路。在尖沙嘴，晚上9時許示威者聚集彌敦道，防暴警突然衝上行人路拘捕一名白衣女子。消息指該名白衣女姓郭，涉嫌未能出示身份證、非法集結及藏有攻擊性武器（雷射筆），現處於羈留病房，由事務律師提供支援。

遭警尖沙嘴掹腳撲倒，白衣女涉三罪被捕扣羈留病房。（羅國輝攝）

防暴警與示威者在彌敦道對峙，晚上9時半突然兩名防暴警從防線衝出，衝向彌敦道88號行人路，其中一警把一名記者推倒在地，另外一警捉住一名身穿白衣、沒有佩戴口罩或示威裝備的女子不放。白衣女上前關心倒卧地上的記者之際，防暴警把她也推倒在地。白衣女在地上爬行，防暴警猛掹其小腿，使她無法離開。有途人上前了解，亦被防暴警以警棍驅趕。

警方將白衣女帶上警車，拘捕行動引起在場人士不滿，直到晚上11時半，彌敦道仍有約200人嗌口號要求釋放白衣女。有示威者到尖沙嘴警署示威，用鐳射光射向防暴警，有警員還以強光。警方先後在柏麗大道及尖沙嘴警署發射催淚彈清場。