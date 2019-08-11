【港島東遊行】紅衣「福建人」出入北角酒樓　追打灰衣人被帶走

反修例浪潮持續，有網民今日發起港島東大遊行。下午近4時，北角英皇道近錦屏街一酒樓，數名紅衣男子追打一名灰衣男子，由酒樓追出英皇道，警員制服場面，並帶走一名紅衣男子及被追打的灰衣男子。酒樓內有多名中年男子聚集，大部分身穿紅衣或手持紅衣。原本現場僅約十名警員戒備，衝突發生後約二、三十名持盾防暴警員及CID便衣警員增援，並在行人路綁上膠帶，以免有人走出馬路。

紅衣上正面印有「林被福建人」並貼有中國國旗，背後印有「塞林木」。較早前有茶客向記者表示，該酒樓二、三樓被操鄉音男子包場，內有二至三百人聚集，並分發印有福建的紅衣。

另外，在下午約3時，港台一名新聞攝影師助在酒樓外採訪期間，被人從後襲擊面部。港台發聲明予以嚴厲譴責，並保留追究權利。

北角一間酒樓有大批手持或身穿紅衣人聚集。（羅君豪攝）

下午4許，大批人士於英皇道聚集，大部分操非廣東話的方言。一輛私家車一度停下，接載前立法會議員劉小麗，待劉小麗上車後，一名年長男子衝出馬路，拍打車頭並阻礙私家車離開，同時以粗口指罵，情況危險。警員上前阻止該名男子，並着司機離開，私家車遂遁銅鑼灣方面離開。

另外，一名男子一度衝出路面，企圖在紅綠燈橙柱綁上中國國旗，遭警員阻止。其後另一名男子成功將國旗綁在路牌上，在場人士歡呼。

昨日（10日）下午，香港福建社團聯會在銅鑼灣召開「止暴制亂 反獨保家」誓師大會，其間主席吳換炎表明今日福建人不會出來打人，並稱已呼籲鄉親不要出門，保持克制。不過，網上亦流傳繼8月5日北角事件後，有大批福建人來港，更有人設計了紅衣T恤，正面印有「林被福建人」，意思是福建話「你爸是我福建人」，背面印有「塞林木」，懷疑是福建話的罵人字句。