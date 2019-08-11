【港島東遊行】北角白衣人辱罵劉小麗　紙板拍打手機鏡頭

港島東遊行獲發反對通知書，原定會途經北角一帶。雖然示威者暫未有進入北角區，但英皇道氣氛緊張，由中午起已見大批中年漢在街頭聚集，亦有印有「林被福建人」紅衣人出入酒樓，氣氛緊張。立法會前議員劉小麗前往英皇道視察，並舉機拍攝情況，其間遭白衣人滋擾，對方以自製紙板拍打劉的鏡頭，及出言辱罵。劉在記者及警方協助下登上私家車離開。

劉小麗被一名白衣人指罵。（小麗民主教室） 香港01記者今晨起在北角英皇道、明園西街一帶視察，發現在街頭聚集的中年男子人數逐漸增加，少部分人戴有口罩，而英皇道一間酒樓亦不時有身穿「林被福建人」紅色T恤男子出入。下午時份，更曾發生藍衣人打港台記者、三個紅衣人追打灰衣男子的事件。 至下午約4時半，立法會前議員劉小麗現身英皇道新都城大廈對開行人路，其間以手機拍攝現場環境。據其影片可見，她在影片中指，新都城大廈對開聚集大批戴口罩、操福建話人士，肩膀、心口、手臂貼有五星國旗貼紙。不足一分鐘後，一名站在路邊的白衣眼鏡男子，由黑膠袋中取出一個自製紙板，底面是疑似糞便，上面貼有疑似曱甴的公仔，並有英國旗及美國旗。該男子不斷用紙板推向劉小麗的手機鏡頭，又出言辱罵，當中夾雜粗言穢語，「咩呀，你好驚呀，影乜X嘢呀！」其間劉小麗未有作聲。