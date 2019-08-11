【港島東遊行】北角白衣人辱罵劉小麗　紙板拍打手機鏡頭

港島東遊行獲發反對通知書，原定會途經北角一帶。雖然示威者暫未有進入北角區，但英皇道氣氛緊張，由中午起已見大批中年漢在街頭聚集，亦有印有「林被福建人」紅衣人出入酒樓，氣氛緊張。立法會前議員劉小麗前往英皇道視察，並舉機拍攝情況，其間遭白衣人滋擾，對方以自製紙板拍打劉的鏡頭，及出言辱罵。劉在記者及警方協助下登上私家車離開。
劉小麗被一名白衣人指罵。（小麗民主教室）
香港01記者今晨起在北角英皇道、明園西街一帶視察，發現在街頭聚集的中年男子人數逐漸增加，少部分人戴有口罩，而英皇道一間酒樓亦不時有身穿「林被福建人」紅色T恤男子出入。下午時份，更曾發生藍衣人打港台記者、三個紅衣人追打灰衣男子的事件。
至下午約4時半，立法會前議員劉小麗現身英皇道新都城大廈對開行人路，其間以手機拍攝現場環境。據其影片可見，她在影片中指，新都城大廈對開聚集大批戴口罩、操福建話人士，肩膀、心口、手臂貼有五星國旗貼紙。不足一分鐘後，一名站在路邊的白衣眼鏡男子，由黑膠袋中取出一個自製紙板，底面是疑似糞便，上面貼有疑似曱甴的公仔，並有英國旗及美國旗。該男子不斷用紙板推向劉小麗的手機鏡頭，又出言辱罵，當中夾雜粗言穢語，「咩呀，你好驚呀，影乜X嘢呀！」其間劉小麗未有作聲。
劉小麗事後在facebook上直播講述事發佾!。(小麗民主教室)
記者現場所見，當時一輛私家車停泊路邊，欲接載立法會前議員劉小麗離開，一名男子衝前拍打私家車，被警方阻止，並著私家車離開，大批紅衣人一度包圍私家車，私家車最終向銅鑼灣方向離去。
劉小麗接受電話訪問時表示，她原本在維園出席集會，其間接獲消息指北角有人聚集，並有人曾接載紅衣物送往北角，故與兩名義工前往北角視察情況，以讓市民知道北角最新情況。當時她在新都城大廈對開，發現一批可疑人聚集，她將手機放在胸口前低調拍攝及旁述現場情況，此時一名白衣人上前向她指罵及以紙板拍打其電話，在旁人士幫忙阻擋。她在記者協助下登車。她曾想駛前至較安全位置後，再下車交代事件，惟記者及警員皆認為風險大，故她最終離開並返回銅鑼灣。
她形容被白衣人狙擊時氣氛如箭在弦，惟幸事件很快平息。她又提出白衣人似乎已準備好鬧事，磨拳擦掌，不過北角一帶已有大批警員戒備。