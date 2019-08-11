【港島東遊行】北角黑衣男稱買書　經英皇道遭圍毆　多名記者遇襲

北角入夜氣氛轉趨緊張，防暴警一度進駐英皇道封路，半小時後防暴警撤離後，即爆發黑衣口罩青年被大批中年漢圍毆事件，《香港電台》及《立場新聞》記者欲上前採訪，中年漢向他們喝稱﹕「唔好影相」，更奪去記者的腳架器材作武器，港台記者左手二頭肌受傷。《明報》亦指其記者被人揮拳打臉，無表面傷。

晚上約7時45分，北角英皇道富臨皇宮外，一名黑衣戴口罩男子行經上址時，被十多名穿著不同顏色上衣的中年漢包圍，以講廣東話質問﹕「做乜着黑衫？做乜戴口罩？」，並向他拳打腳踢，黑衣青年無力抵抗，跌在地上，大叫﹕「打人，救命！」其間，多名傳媒走前採訪，該批中年漢發難，狂追《立場新聞》記者叫「唔好影相呀！」，該記者嘗試以燈腳擋架，反被奪去充作武器，過程中《香港電台》及《立場新聞》記者同遇襲受傷。《明報》亦指其記者被人揮拳打臉，無表面傷。

有記者事後指，他被人揮棍打中，其左手二頭肌受傷，當時並無警員在場。事後警方到場，記者向刑偵探員提出要報案，探員著他到就近警署報案，記者再度提出要報案後，警員登記其身份證及電話，又了解其傳媒機構後，並沒有錄取口供。而遇襲的黑衣青年事後聲稱打算想去商務書局買書，行經英皇道富臨皇宮外時被人襲擊。他嘴角受傷流血，現已上救護車。

圍毆事件過後，施襲者疑已離開，現時英皇道及錦屏街交界仍有500多人聚集在行人路，部分相信是圍觀街坊，而有約百名沒上裝的警員在分散上址不同位置巡邏，並著現場人士返回行人路。