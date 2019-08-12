【逃犯條例】鷹派二哥「回巢」辣招反撃 　「臥底」拘示威者

反修例運動逾兩個月，激烈衝突由政總一帶的政治中心散落社區。屬「鷹派」的警務處前「二哥」副處長劉業成上周五（9日）「回巢」，以臨時副處長（特別職務）的身份，負責處理大型公眾活動、示威等。過去兩日，各區警署布防明顯升級。速龍小隊衝入港鐵站追捕示威者， 今日在葵芳站內放催淚彈，太古站內向示威者揮警棍及射胡椒彈。此外，也有相信是混入示威者當中的便衣警，在示威者當中拉人，這亦是近日才出現的拘捕策略。

警署戒備升級 北角警署五層高紗網保護

過去兩個月，警民關係緊張，警署經常成為被示威者包圍對象，警方上周二（6日）記者會中，提及8月5日大罷工多間警署被破壞，共有21間警署服務受阻。在劉業成「回巢」前，各區警署布防較低，但繼周六（10日）大埔警署，以及周日北角、深水埗及長沙灣警署布防均升級。

現場所見，北角警署外高度戒備，放置大型水馬陣，並掛上五層高的紗網保護，對開渣華道行人道亦被紗網圍封，防止示威者衝擊。水馬上貼有告示，指示市民使用對面的行人路。警署鐵欄內則以綠色帆布遮蓋，無法視察內裡情況，至於警署高位、在閉路電視鏡頭旁則放有射燈。

深水埗及長沙灣警署設大型水馬 裝甲車戒備

深水埗警署分別於8月5日罷工及8月6日拘捕浸大學生會會長方仲賢當日，遭到示威者包圍及破壞，其間一向未見有水馬布防，但周日與長沙灣警署均架有水馬，深水埗警署更有圍板及防護網，另外「銳武」裝甲車亦在警署內戒備。

縮短對峙時間 由警署內向外發放催淚彈

過往多次示威中，除了8月5日多區衝突外，多包警署被包圍的事件中，警方未在示威者擲物後第一時間驅散，例如8月6日晚上7時許，示威者於深水埗警署外開始結集，有人曾撞擊閘門，及至晚上11時許，防暴警察在欽州街施放催淚彈；上周方（3日）的旺角再遊行，晚上有示威者於尖沙咀警署外集結，其間有示威者擲物及掟磚，擊毀車輛，晚上9時許警方於九龍公園泳池對出，向掟磚示威者發射首枚催淚彈。

惟周六及周日的遊行快閃，尖吵咀警署外同樣有示威者集結，但警方明顯提早施放催淚彈。周六晚上7時許，示威者開始聚集，其間有人向警署射鐳射燈，約20分鐘左右，警方施放催淚。警方其後指，有示威者於警署外縱火。

而周日深水埗遊行中，示威者自下午約3時在欽州街、長沙灣道及荔枝角道一帶堵路並設鐵馬陣，及至下午約5時，未見示威者開始擲物，警員已在深水埗警署內舉黑旗並施放催淚彈；及至近6時，在長沙灣警署外警民對峙，其間有示威者以藍色激光射向警員，警方施放催淚彈。其後部分示威者轉戰尖沙咀警署，並在彌敦道設路障，短時間內警員在警署向外施發催淚彈。

一連兩日攻入港鐵站 葵芳站、太古站爆激烈衝突

7月21日有白衣人在港鐵元朗站內、月台上及西鐵車廂內襲擊市民，警察未能及時動員保護市民。7月27日元朗遊行，警方驅散期間，速龍小隊衝入元朗站，多人疑被警棍打中頭破血流，此外未有發生同類港鐵站內衝突。一直及至周六（10日），示威者一度在牛頭角警署外聚集，防暴警及速龍小隊進行驅散，有速龍小隊成員進入觀塘站追捕示威者。

而周日葵涌站、太古站發生激烈警民衝突。晚上8時許，示威者聚集葵涌警署外，有人擲物及設路障，防暴警察進行驅散，示威者退至葵芳站對峙，其後警方一度衝入站內發射催淚彈。

另外，周日晚上10時許，港島區的示威者在太古站出口討論下一步行動時，計劃在康山道設路障，其間警車途經，防暴警及速龍小隊衝下警車，制服部分示威者，同時又衝入太古站內追捕。警員向示威者揮舞警棍及舉槍狂射胡椒彈。現場所見，至少三至四示威者被捕。

此外，昨晚在銅鑼灣，有穿黑衣戴口罩混入示威者當中的疑一直似便衣警察，拘捕示威者，這亦是近日才出現的拘捕策略。