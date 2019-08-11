【港島東遊行】北角社區主任仇栩欣　被指襲警按地尖叫　警作清場

北角英皇道持續發生混亂，繼下午最少兩名記者遇襲、晚上黑衣青年被圍毆及多名記者被襲擊後，再有一名北角社區主任仇栩欣被拘捕。事發時，仇栩欣擬在英皇道尾隨兩名警員進行直播，其間兩警回頭質問﹕「你影夠未呀？」其鏡頭隨即一黑，直播中斷。而記者所見，仇隨後被男警制服在地，仇尖叫稱﹕「「我要女警呀!」在場警員向她怒喝﹕「拘捕係唔使女警呀，搜身先要女警呀！」仇又指無法呼吸。現場消息指，她涉襲警被捕。約一小時後，警方開始勸喻在場人士離開。

晚上8時55分，北角現場再度發生混亂情況，一名身穿白衣女子被警員制服在地上，她自稱是北角社區主任仇栩欣，疑當時正進行直播，稱現場混亂，突遭在場人士包圍指「黑記」有警員立即將她按地制服，她尖叫稱﹕「我要女警呀!」在場警員向她怒喝﹕「拘捕係唔使女警呀，搜身先要女警呀！」仇又稱﹕「我要白車呀，佢啱啱壓到我好辛苦呀！唞唔到氣！」惟警方未有理會。現場消息指，仇涉襲警被捕。

根據仇栩欣的直播可見，當時兩名警員在行人路上以大聲公呼籲﹕「唔好逗留，大家返屋企，你哋唔走好難做人流管制。」仇的鏡頭一直追著兩名警員，兩名警員突然回頭，一人稱﹕「又響度偷影我哋！」另一人又問﹕「你影夠未呀？」警員上前時，仇問﹕「唔可以影咩？」同行男子亦喝﹕「唔好掂呀！」隨即鏡頭一黑，懷疑被人遮擋，而直播亦中斷。

仇被制服在地的同時，一名中年男子步出僑冠大廈，與一名白衣青年發生口角，其間他被人掌摑兩巴，中年男子立即離開。而警方到場後，截停白衣青年及作搜身。另一邊，鄭松泰助理亦被警方帶至牆角搜身。

另一方面，現場發生混亂時，一名男途人在場拍攝，被一名路過男子問﹕「點解影相」，並搶其手機及施襲。警察迅即到場將他們分開，並叫事主認人，又問事主是否要報案，事主拒絕稱因沒有受傷。

及時晚上近10時，大批防暴警員在英皇道推進，兩旁行人路上疑似福建幫人士大叫「警察加油」，不時豎起母指，又指記者是「黑記」，其間高舉中國國旗，又以鄉音大叫﹕「中國加油」。警方勸喻市民回家，又登上明園西街天橋叫市民離開。