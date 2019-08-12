【港島東遊行】速龍闖太古站　近距離連射胡椒彈　棍毆快閃示威者

港島東遊行獲發反對通知書，惟維園集會獲批，有示威者在銅鑼灣一帶聚集，其後展開快閃行動，他們先堵紅隧、再往深水埗，入夜轉往銅鑼灣、鰂魚涌，最後在太古站出口討論下一步行動時，速龍小隊及防暴警員狂奔，衝入太古站圍捕示威者，示威者被逼經扶手梯離開險人踩人，同時有傳媒片段可見，有速龍小隊僅一米多的距離，對準示威者頭部連發多下射胡椒彈，並不斷出警棍毆打已倒地的示威者。現場所見，至少四人被捕。

今日下午4時許，一批示威者離開維園集會現場後，經港鐵銅鑼灣站離開，他們在金鐘站轉乘荃灣綫往尖沙咀，再到尖東經西鐵往紅磡，並快閃堵紅隧。然後，他們再由西鐵前往南昌站，步行至長沙灣東京街麗閣邨外堵路。經一輪投票後，部分人決定轉場回銅鑼灣作支援，在告士打道及波斯富街一帶堵路。後來，他們又決定再轉場，本來打算前往北角，疑因懼於福建幫而未有前往，並在鰂魚涌站開傘陣及以滅火喉與防暴警對峙。他們迅即撤退，前往太古站，並在晚上10時36分，在太古站C出口位置商討下一步行動。他們其後計劃在康山道設路障，突然對面線有警車駛過，示威者沒有撤退，更向警車發出「噓」聲，隨即警車即再現，防暴警及速龍小隊衝下車，示威者離開速度太慢，被警員追上。

使用武力的原則是，所使用的武力必須是為達到目的而須使用的最低程度武力；達到目的後，須立即停止使用。該等武力必須在當時情況下屬合理的。 警察通例--武力與槍械的使用

+ 8 + 7 + 6

在擔當反罪惡行動與及應付騷亂情況時，警棍都是非常適用的武器，但它的實際價值往往被低估。在武力使用的層次中，警棍使用的排序僅低於槍械，如不正確地使用，它可以是致命的武器。所以，在任何需使用警棍的情況下，人員必須遵守「武力使用」的原則。 警隊內部指引

有人在梯間跌倒

大批速龍小隊及防暴警員衝入太古站內圍捕示威者，他們揮舞警棍，連續多下毆打示威者，一名速龍小隊以一多米的距離，舉槍射出多發胡椒彈，疑打中示威者的頭部，胡椒粉末在眾人頭頂散開。有示威者被速龍扯跌及按在地上，亦有倒地示威者仍被警員不斷以警棍毆打。大批示威者慌忙經扶手梯逃亡，有人在梯間跌倒，險釀人踩人。太古站內曾有一陣白煙，據悉是示威者噴滅火筒所致，嘗試作最後掙扎，其後他們離開現場。現場所見，至少三至四示威者被捕。

警方帶走示威者時，有街坊在對面馬路指罵警員，而太古城西區民選議員趙家賢亦現身，要求與指揮官對話，並站在警車前擋車。有警員曾與他爭執，警車最終離開。趙家賢又表示要追究，並會與東區民主派議員向政府當局跟進，但在場街坊反問﹕「咁你可以做到啲咩，我有選票。」趙家賢未作回應。

晚上11時許，近千名街坊指太安樓、康怡戲院一帶需要增援，部分街坊在太安樓指罵警員及對峙，警方曾出動胡椒噴霧。