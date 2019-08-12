【811衝突】拆局　三因素調整拘捕策略　臥底鎖定「最勇武」目標

昨日（11日）多區爆發警民衝突，至晚上防暴警察於軒尼斯道的拘捕行動中，有多名身穿黑衣、打扮與一般示威者無異的人士，協助拘捕及制伏示威者。據了解，昨日的示威衝擊中有近百人被捕，另外由於警方的最新評估，認為激烈示威形勢近日出現變化，最激進一群出動汽油彈、懷疑氣槍的情況增加、以及示威活動對社會構成更大影響、及認為近兩日上街人數有減少跡象，因此加強執法行動。此外，過往行動中拘捕的多為「走得較慢」的一群，因此派出臥底人員混入示威人群中，鎖定「最勇武」的示威者，卧底昨晚「收網」將目標人物拘捕。

有衣著儼如示威者的人士，協助警方制服示威者。（盧翊銘攝） 派臥底應付武力升級 近百人被捕

昨日（11日）入夜後，警方於多區出動防暴警察，並施放多枚催淚彈，期間又於制伏多人，包括尖沙咀、銅鑼灣及太古站等，最後多名示威者被拘捕，包括被捕時表示自己為社工的男子。據了解，昨日的示威衝擊中，有近百人被捕。警方的最新評估，認為激烈示威的形勢在周六、日出現變化，包括部分示威者使用汽油彈、疑似氣槍狀武器的情況，較過往頻密，對社會安寧構成更大的威脅，甚至在部分社區，因應示威活動商舖決定關門，所以決定加強拘捕行動。 調整拘捕策略 鎖定「最勇武」示威者 此外，在過往以防暴警清場拘捕行動中，被捕的人士往往是「走得較慢」的一群，而真正最「勇武」，使用暴力程度最強、有份作出決策的一批示威者，則多在防暴隊到場時已離開。針對「最勇武」一批示威者，警方調整了拘捕策略，派出卧底混入示威者群中，昨日在銅鑼灣「收網」採取行動，拘捕了早前鎖定的一群「最勇武」目標人物。

昨日拘捕行動中多人被捕，有示威者受傷流血。（資料圖片）

多名身穿黑衣的男子協助制伏示威者。（盧翊銘攝） 黑衣人協制伏示威者 傳媒追問不予回應 昨日（11日）約10時半，銅鑼灣現場可見，警方制伏示威者期間，有多個身穿黑衣、帶上頭盔、口罩以及豬嘴，衣著儼如示威者的人士，協助警方制伏示威者，當中更有人手持疑為警棍揮向示威者；該批人士游走於現場卻未有警員向他們採取行動，據了解，他們是警方臥底。 現場片段可見，軒尼線道多人被速龍小隊及防暴制伏，期間有多名衣著儼如示威者的人士協助拘捕行動，以身壓倒示威者，並以索帶挷起被拘捕人士雙手；及後大批傳媒上前追問一名手持對講機並帶上耳機、疑為警方臥底的男子，有傳媒要求他出示委任證等，惟對方未有正面回應，叫記者以自己的專業知識判斷，最後該名人士由防暴警員護送下離開。他們其後登上一部白色小巴離去，翻查車牌資料，車牌為預留給政府登記的車輛。 另外，尖沙咀現場可見，有人於人群內持疑似槍狀物體，並疑開槍，但未知該人為何許人。

警察通例29章 武力與槍械的使用 警務人員與市民接觸時，必須自律和克制。除非有絕對需要及沒有其他辦法可完成合法任務，否則不得使用武力。 警務人員在使用武力前，須表明身分及在情況許可下盡量向對方發出警告，表明將使用何種武力和武力的程度。在可行範圍內，應盡量讓對方有機會服從警方命令，然後才可使用武力。 使用武力的原則是，所使用的武力必須是為達到目的而須使用的最低程度武力；達到目的後，須立即停止使用。該等武力必須在當時情況下屬合理的。

警方調整拘捕策略後，據知拘捕近百人，部分為「最勇武」目標的一群。不過，在尖沙咀、太古城、銅鑼灣、葵涌等地區作驅散或拘捕時，部份使用武力的情況令人質疑，包括在尖沙咀驅散時，有速龍小隊成員向正逃跑的示威者背後開槍，連發多下胡椒彈、有少女懷疑眼部中布袋彈骨碎眼球爆裂現仍昏迷、在太古地鐵站的長扶手梯追捕及以警棍連續多下追下示威者等，均受到街坊、地區人士等批評。