【機場集會】警察還眼集會　往機場交通塞爆　黑衣人龍步行入機場

反修例引起的遊行示威活動蔓延至全港各區，昨日本港多區再有示威活動演變成衝突，於尖沙嘴的衝突中，有一名女子眼部疑被布袋彈擊中，右眼傷勢嚴重，事件引起市民不滿。今日(12日)，有人發起「警察還眼」行動，呼籲市民於今午1時許在機場聚集，為傷者討回公道。集會開始後，仍陸續有大批身穿黑色衣服的人士前往機場，往機場交通擠塞，部分乘客需要提早下車，步行入機場。

往機場方向交通擠塞，乘客徒步前往機場。（蔡正邦攝）

今午3時許，往機場的交通擠塞，不少巴士坐滿黑衣人，往機場的巴士站頭有大批身穿黑色衣服的人士等候上車。香港01記者前往東涌消防局站視察，發現所有往機場的巴士均載滿客，出現頂閘情況，不少等候巴士的乘客無法上車。

由於入機場方向交通塞爆，有的士及巴士乘客提早下車，步行入機場內。機場外現長長巴士龍，上落客需時，有黑衣人龍提早於暢連路下車，步行往客運大樓。而國泰城(東) 站，提早下車的黑衣人士逼爆行人路，慢慢步行入機場。

運輸署宣布，因車多關係，暢連路、機場南交匯處、航天城交匯處、北大嶼山公路往機場方向近赤鱲角等路段的交通仍然繁忙，市民請考慮使用非路面公共交通工具。駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛。而城巴及龍運巴士A線巴士(往機場方向)改經順朗路、赤鱲角路、暢連路、機場路後返回原線，取消機場(一號客運大樓)巴士站。

國泰城（東）站有大批集會人士正步行前往機場客運大樓。（蔡正邦攝）

+ 5 + 4 + 3

機鐵情況

除了巴士爆滿，機鐵亦有大批身穿黑衣的乘客。青衣機鐵站往機場月台擠滿大量黑衣人，有人協助市民撥開入閘機，讓他們免費入閘，「我地都有交稅，佢地蝕錢唔關我哋事㗎」、「趕住搭飛機呀，入啦」、「唔好嘥錢喇，我哋之後會比返㗎」。在場人士表示，剛才黑衣人排隊入閘，突然有人聲稱「入去啦」，然後該兩部入閘機故障。現場亦有大量市民輪候購買列車車票。

記者向港鐵職員詢問，職員指並無收到讓市民免費通過的指示，入閘機只是一度故障。現時幾名職員在月台維持秩序。

早前機管區宣布，除正抵港航班外，其餘航班今日均取消，機鐵香港站內廣播稱，預辦登機已停止服務。而現場仍有身穿黑衣人士排隊買車票。

機鐵香港站仍有人排隊購票。（陳浩然攝）

機鐵青衣站有大批市民候車。（賴雯心攝）

+ 3 + 2

今早9時許，機場入境大堂位置有工人於地上黏黃色膠紙，示意不宜停留。至早上11時半，陸續有市民前往機場參與集會，現場約有100多名示威者，大薪分人士戴齊裝備，席地而坐。

自反修例已來，蘇小姐參加了很多示威集會，惟市民的訴求一直得不到政府的回應，「係繼續漠視民意，警方嘅舉動同埋行為係更加目無法紀。」蘇小姐稱，昨晚警方假扮示威者、意圖插贓嫁禍、濫捕濫權等，「見到呢啲舉動係相當憤怒。」蘇小姐指，昨晚在家中看到上述一幕幕的行為，憤怒到流淚，她認為現時本港的局面，需要每個港人都站出來發聲，「呢個行動唔可以單靠年輕人，因為呢件事係影響晒成個香港嚟緊點樣運作。」

對於近日有聲音指，示威者的暴力行為是衝擊法治，蘇小姐稱，與其說是衝擊法治，她認為示威者是衝擊法律，「係用衝擊法律去凸顯社會嘅不公義，真正衝擊緊法治嘅係依家警方所為，係依家政府所為，而唔係我哋呢啲無權無勢嘅市民所為。」蘇小姐稱，反修例風波持續至今，已不再只是政治問題，發展至今港人已是社會問題，「係一個政府、一個警方、一個在權者點樣對待我哋身邊嘅人，係影響每一個人。」蘇小姐希望透過集會，呼籲更多人去了解這場運動。

今早11时許，有約百多人於機場集會。（蔡正邦攝）