【機場集會】大批黑衣人抵機鐵香港站　籲往機場者一齊走，不要入

昨日多區爆發衝突，有少女疑中布袋彈槍，右眼受傷，事件引發大批市民不滿，機場今日有網民發起「警察還眼」行動，機場逼爆人潮。下午機管局宣布，除正抵港航班外，其餘航班今日均取消。有消息指，警方會於傍晚6時於機場清場，機場大批人士循不同途徑離開機場。傍晚6時，機鐵香港站越來越多黑衣人抵達，他們在大堂逗留，阻止人再前往機場。

有人站在入閘機前，嘗試阻止人前往機場。（陳浩然攝）

機場快線香港站下午5時開始，陸續有越來越多從機場離開的身穿黑衣人士抵達香港站，他們到站後沒有即時離開，有些席地而坐，每見有人欲往機場，便上前阻止，要求不要再去機場，有人於站內高呼「一齊走」、「一齊走」，又於前往機場方向的入閘口同上寫有「不被捕、不受傷、不要入機場」的字句。亦有人站在入閘機前，嘗試阻止人前往機場。

傍晚6時半，有兩班機鐵抵達香港站，由於人流過多，香港站實施彈性處理，出閘乘客毋需拍卡便可出閘。站內，有市民放下各顏色的衣服，供參加完集會的人士換。

前往機場集會的劉先生稱，今午1時許入機場，當時機場已開始塞滿人，大家表現和平，只是高呼口號。下午4時半，劉先生從機場乘搭機場快線至香港站，他稱，有消息指機場會關閉，現時他於香港站內呼籲市民不要前往機場，以免警方清場。

一名德國男旅客稱，原訂今晚9時離港飛往泰國布吉，抵達機場快線香港站時，始知道航班取消了。

機鐵香港站前往機場方向的入閘口同上寫有「不被捕、不受傷、不要入機場」的字句。（陳浩然攝）

記者於現場觀察，往香港站的列車服務比平時密，機鐵職員指，已加開班次，現場觀察，約7分鐘便有一架列車抵達。港鐵宣布，由於機場管理局已宣布所有航班登記服務暫停，機場快綫香港站及九龍站市區預辦登機服務現已暫停，直至另行通告。機場快綫列車服務則繼續維持正常。