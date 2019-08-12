【機場集會】清場傳聞大限前　集會人士大撤退　逾千人行出東涌

有網民發起「警察還眼」行動，有大批身穿黑色衣服的人士前往機場，響應集會，惟網上流傳警方會在下午6時進入機場「清場」，大批市民紛紛離開機場，機場的士站、巴士站及機場快線均大排人龍，由於現場交通十分擠塞，有市民選擇步行出東涌，最高峰時逾千人。

逾千人步行出東涌。（陳諾希攝）

現場所見，在下午5時50分，機場的一號客運大樓和二號客運大樓仍然塞爆，大批市民選擇乘搭港鐵機場快線離開，月台以至整個連接一號客運大樓與二號客運大樓的通道嚴重擠塞。東涌站外有人士向離開的人派發單程車票。

另外，有大批市民選擇乘搭巴士及的士離開機場。記者現場所見，排隊等候的士的人龍有約300人，但已經絕少有的士進入機場；而輪候巴士的市民亦數以百計，巴士方面則少了班次往東涌方向的車輛駛入。

由於候車時間長，記者現場觀察到，有近千人步行至東涌和機場博覽館，相信是打算到東涌和機場博覽館乘搭其他交通工具離開。沿途所見，步行至東涌的市民有身穿黑衣戴口罩的示威者，亦有不少拖著行李箱的外地旅客，更有空姐等等不同人士。

傍晚6時半，有市民行至暢景路近國泰城時，有途經九巴司機拉低車窗大叫：「去青衣」，大批市民呼籲有行李箱的市民搭巴士離開。