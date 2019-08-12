【警方記者會】女子眼球爆裂　警高層：係布袋彈定鋼珠我唔知

反修例示威活動不斷，昨日（11日）尖沙咀爆發激烈警民衝突，警方在施放催淚彈及布袋彈驅散期間，一名少女疑右眼中彈，倒卧血泊，據了解少女傷勢重，右眼眼球爆裂，中彈傷口附近多處骨碎，恐視力受損。 警務處助理處長（行動）麥展豪今日在例行記者上表示，對有人受傷感到可惜，強調現階未有證據顯示少女的傷勢是由警方造成，對於有傳媒指出親眼目擊受傷過程，麥反指雖然網上有照片顯示眼罩旁有布袋彈，但亦有部分顯示沒有，「現場可能有其他武器，究竟係布袋彈？定鋼珠？我唔知道。」他呼籲受傷少女向警方提供資料。

警務處助理處長（行動）麥展豪在記者會上表示，在過去兩個月衝突中，有警員、市民及示威者受傷而感到可惜，在昨晚尖沙咀驅散行動後，警方在電視留意到有少女受傷，已經翻看當時直播新聞片段，從同事所描述的情況，及就現時社交媒體上不同的相片和片段，不能夠確定傷者是甚麼原因而受傷。

「究竟係布袋彈？定鋼珠？我唔知道」

對於有相片拍到受傷女士旁有一個遭布袋彈打穿的眼罩，眼罩上沾滿血迹，麥展豪指出，有部份相片顯示狀似布袋彈在眼罩側邊，但亦有相片顯示沒有，因此仍需了解相片的精確度和真實性。

麥又指出，發現社交媒體上有結論認為傷勢是由警方造成，強調暫時未有證據證明傷者的受傷原因，被問到如何肯定傷勢非由警方造成，麥表示：「我冇話過一定唔係（警方造成），只係現時未有足夠資料，現場有可能其他武器，究竟係布袋彈？定鋼珠？我唔知道」，麥又稱需要有人報案，如傷者願意提供資料，警方非常樂意跟進。

警稱部分相片顯示眼罩有布袋彈 部分沒有

警察公共關係科總警司謝振中就表示，警方看到傷者及疑似布袋彈的照片後，已翻看不少新聞片段，部份片段中未有發現布袋彈攝入眼罩的情況，但會積極跟進是否與警方執法有關，在了解事件後再向公眾交代。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指出，O記已接手調查昨日尖沙咀警署被圍堵的案件，當晚警隊支援於晚上7時半到場，但女士受傷的時候是較早前發生，現階段不能確定傷勢是與警方有關。

至於涉事的警員會否停職協助調查，警方僅稱現階段討論停職太快，重申需先了解事件再處理。