【警方記者會】「未來一哥」與「隔代一哥」同場 風格迥異

反修例示威持續兩個多月，警隊的例行記者會上，罕有地由兩名主管警隊行動部的高層坐鎮，包括「未來一哥」大熱、警務處副處長（行動）鄧炳強，及被視為「隔代一哥」的警務處助理處長（行動）麥展豪。 兩代「明日一哥」席間表現備受外界關注，鄧炳強雖然首次現身例行記者會，但全程顯得相當自信，更經常大爆金句回應提問，例如當有傳媒就水炮車的運用窮追不捨時，鄧明言「我已經答咗，你唔同意答案，我哋都無辦法㗎。」至於甚少公開面對傳媒的麥展豪，表現亦淡定，但回應提問時經常重複又重複，亦偶爾口窒，有時亦雖由鄧炳強協助解圍。

警隊在8.11拘捕行動的手法備受質疑。（資料圖片）

鄧較多自由發揮 麥相對謹慎

首次出席警隊例行記者會的鄧炳強在回應記者提問時較多自由發揮，例如有傳媒質疑「7.21」元朗事件涉警黑合作、警員涉向市民頭部開槍，會否有警員被停職助查？鄧就連番拋出金句，「如果有警員備受指控就要停職，就有一半人要停啦」、「我都被人指控過啦」、「處長都會被受質疑」、「咁係咪一被質疑就唔做？」

面對傳媒不斷追問，外國有案例顯示出動水炮車會做造成傷亡，為何警隊仍要引入？鄧雖多次強調警隊有就此作出評估，但依然未能令傳媒釋疑，繼續追問，在備受詢問下，鄧再次爆出金句：「我已經答咗，你唔同意答案，我哋都無辦法㗎。」

相反，麥展豪在回應提問時，就顯得較為謹慎，甚少個人發揮，例如記者多次問到警隊會否承諾不再使用過期催淚彈時，麥僅重複又重複指，據供應商說明即使過了最佳效能期都不會對公眾有更多危險，會檢視會否再使用過期武器，導致傳媒不滿，要求正面回應，終由鄧炳強幫口，一錘定音地說：「喺檢視完成之前都唔會用。」協助麥解圍。

警隊8.11在太古站武力驅散示威者，更近距離發射胡椒彈，惹各界關注。（資料圖片）

鄧被指與鄉紳關係複雜 麥曾向市民講「唔好意思」

兩代「明日一哥」在警隊中固然備受重視，有曾與鄧炳強共事的資深警務人員表示，鄧在任港島總區指揮官期間，作風果斷及務實，重視前線意見，並會落實檢討，「有得改變就會去改變」。如在2016年旺角騷亂發生後，鄧炳強有份聆聽及解決前線不滿，亦有前線警務人員曾形容鄧炳強處事圓滑。

然而，自「元朗7.21」事件後，有報道指鄧出任元朗警區指揮官時，曾於2013年出席小桃園飯局，與元朗鄉紳食飯，報道更指鄉紳與黑幫關係密切，令到飯局備受外界關注。事件持續發酵，鄧最終在昨日（11日）作出公開澄清，飯局是當年他離開元朗警區時，區議會、滅罪委員會及少年警訊名譽會長會為他進行歡送，連番強調「警方與黑社會誓不兩立」。

至於麥展豪，曾有警隊中人形容他屬精明實幹型，為人較低調。麥升至助理處長後鮮有會見傳媒，其較為人熟知，是2016年他在擔任灣仔警區指揮官時，灣仔警署一名警署警長監守自盜107萬元保釋金，有保釋疑犯「續保」時聲稱，被警員誘導簽確認書，「決定不」追究失竊保釋金，麥其後就此解畫稱是字眼產生誤會，並向涉事人說「唔好意思」。

有傳媒即示警方執法片段，要求解釋，惟警方的回應仍未能釋慮。（香港01記者攝）

鄧料接替盧偉聰 麥為「隔代一哥」大熱

現年54歲的鄧炳強在警隊服務期間曾駐守多個單位，2015年晉升助理警務處長，出任港島總區指揮官及主管人事部，兩年後晉升至高級助理警務處長，並獲委任為行動處處長，去年11月，再度晉升獲委任為警務處副處長(行動) ，料今年11月接替警務處處長盧偉聰接任「一哥」之位。

鄧曾於內地和海外多所學院受訓，包括美國聯邦調查局國家學院、上海浦東幹部學院、中國人民公安大學、英國皇家國防學院、以及國家行政學院，持有社會理碩士、科學學士、工商管及國際安全及策略碩士等學位資格。

而現年49歲的麥展豪，則於1994年加入香港警務處，2011年升為警司，2016年升為總警司，曾出任灣仔警區指揮官，2017年，出任助理警務處長，警隊中盛傳麥為「隔代一哥」熱門。

麥修畢三個碩士學位，分別為犯罪學、電子商務及公共行政學。先後在內地及海外多所院校受訓，包括上海浦東幹部學院、美國哈佛大學甘迺迪政府學院及英國皇家國防學院。