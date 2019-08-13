【奪命工傷】三跑推土機司機連車墮海亡　長子痛哭：我哋無人照顧

機場三跑工程發生奪命意外，昨(12日)早一名38歲姓鍾工人駕駛推土機時，連人帶機墮海，送院搶救後不治，遺下妻子及三名年幼子女。今(13日)早，死者家屬前往葵涌公眾殮房認屍，步出後各人情緒激動，現場傳來一片哭聲。死者15歲的長子稱，爸爸是經濟支柱，現時離開了，全家頓失方向。

今早，死者家屬前往葵涌公眾殮房認屍，出來後各人情緒激動，現場傳來一片哭聲。(黃偉民攝)

昨早11時許，38歲死者於機場三跑工程地盤中駕駛的推土機懷疑失控，他連人帶車墮入海中，現場工友見狀將他救起，並進行急救，昏迷送院後不治。死者為新手推土機司機，昨日是第二日在三跑地盤工作，豈料命喪黃泉，遺下妻子、三名年齡4至15歲的子女，以及年邁雙親。

死者遺三年幼子女 家庭失經濟支柱

死者15歲的長子從殮房出來後，向記者表示，一想到爸爸不在了，就想起媽媽及年幼的弟妹無人照顧，「我哋無人照顧，連生活都成問題。」長子哽咽指，年僅4歲的妹妹現時仍不知道發生什麼事，自己暑假後升中三、弟弟升中一，媽媽為家庭主婦，失去爸爸後，長期會有經濟困難，「我哋仲有三兄弟姊妹要讀書，爸爸係我哋經濟支柱。」

死者長子(圖右)及死者妹妹稱，死者為家庭經濟支柱。（黃偉民攝）

死者妹妹在姪子旁放聲痛哭，稱哥哥生前都要照顧年長的爸爸媽媽，「我哋依家乜都冇啦」。事發至今已一日，妹妹稱，涉事的地盤承辦商仍未向他們交代事件如何發生，只著他們今日前往寫字樓商討，「我哋依家係乜都唔知道，點解會咁樣，我淨係知道我哥佢依家走咗，我哋依家就係唔知點算好。」

昨日工傷發生時，工友將他救起，昏迷送院後不治。（資料圖片）

機管局表示，昨早11時收到通知，一架正進行三跑填海工程的推土機墮海，承辦商即時通知警方，並由海上交通控制中心派出船隻，引領救援船隻進場搜救。推土機操作人員被救起後，送院證實不治。機管局對死者家屬致以深切慰問，並聯同建築工程承辦商聯絡家屬提供協助，同時聯同勞工處調查意外原因。