【8.11衝突】影片重組青年臉傷背包疑有竹　母控訴兒被打至腦出血

8月11日香港多區爆發衝突，在銅鑼灣疑有臥底警拘捕15名核心暴力示威者，其中包括一名聲稱被「插贓嫁禍」的青年。香港01翻查當晚拍攝的片段，發現該青年雙手被反扣，躺在地上，背囊內有枝狀物品。43秒後一名防暴警在地上拾起竹枝，然後放進青年背囊。 被捕青年母網上控訴兒子雙手反綁，而且被警「背後插贓」情況下「被警察毒打到腦出血，需要去醫院留醫診治」，要求高級警司李桂華與她當面對質，在記者會上提出合理解釋。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華在例行記者會上，表示被捕人被捕時手持竹枝試圖對抗警員，然後被警員制服在地上，雙手反綁身後，警員將竹枝放在其身旁，起身後竹枝跌在地上，警員將竹枝放入其背囊，但竹枝不是在背囊中搜出。

青年雙手被反扣，躺在地上，背囊內有枝狀物品。（香港01攝）

白衣青年被警方搜身。（香港01記者攝）

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警方8月11日在銅鑼灣派出臥底警拘捕15名核心暴力示威者，其中一名被捕青年聲稱被「插贓嫁禍」。香港01翻查當晚直播片段，重組放竹一幕，發現至少三名警員向白衣青年搜身，該青年雙手被反扣，躺在地上，背囊內有枝狀物品。及後其中一名防暴警跪下，在地上拾起一條竹枝。防暴警手持竹枝，面向白衣青年。防暴警右手持竹枝，左手打開青年背囊。防暴警將竹枝放入青年背囊，與此同時，另一名防暴警將疑似衣物放入青年背囊。

自稱被捕青年母親在facebook發帖要求與高級警司李桂華對質。（fb截圖） 有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華昨（12日）在例行記者會中表示，由於示威者用致命的東西，故會即場搜身，形容「插贓嫁禍」是嚴重指控，現時警方掌握資料中沒有「砌生豬肉」事件。 自稱被捕青年母親在facebook發帖要求與高級警司李桂華對質，稱其子被捕後遭警毒打：「我是被捕者的媽媽，請三合會李桂華高級警司出嚟同我對質，影片內容是切切實實的證據，你還想喺香港所有市民面前狡辯。兒子被捕時沒有受傷，被捕後被警察毒打到腦出血，需要去醫院留醫診治。請問李Sir一個雙手反綁，被警員背後插贓情況下毫無反抗能力，為什麼要打我個仔？請警務處在傳媒面前俾一個合理合法嘅解釋給我。沒有合理解釋誓不罷休。」 李桂華在今日例行記者會補充，當日被捕人被捕時手持竹枝，他在花槽附近檢起竹枝試圖使用，然後被警員制服在地上，雙手反綁身後，以免他再傷害他人。警員將竹枝放在其身旁，被捕人起身後竹枝跌在地上，警員將竹枝放入其背囊，但竹枝不是在背囊中搜出。他強調警員沒有插贓嫁禍。至於家屬指他被捕後被打腦出血，李指知道被捕人事後要送院，但不清楚其傷勢。



記者追問可有證據顯示白衣青年真的手持竹枝，李桂華表示當時被捕人是有使用竹枝對抗警員，兩名警員負責處理，兩人都見到白衣青年手持竹枝，亦有其他證據，但不便透露。至於白衣青年手持竹枝，事後放入背囊是否有問題，李指出當時拘捕15人現場混亂，警員要注意個人安全、注意犯人不會走、注意證物，警員將被捕人使用的物件放在身邊，之後再「隨手」放入其背囊，李稱﹕「唔完美，可接受，但要改變、改善。」

據被捕人親友所講，被捕白衣青年姓伍，曾就讀華仁書院，在英國留學數年，本打算回港放暑假後就回英國繼續升學。