【警方記者會】O記高級警司：喬裝非臥底　銅鑼灣15人行動前被捕

15名示威者周日於銅鑼灣被捕，他們被指為核心暴力示威者，亦即警方內部稱的「Pink Team」。警務處副處長鄧炳強昨日（13日）承認在銅鑼灣派出喬裝探員，以拘捕核心暴力示威者。「臥底」行動引發爭議，質疑「臥底」或扮示威者帶頭衝擊等。今日記者會中，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華面對提問時，指行動不是長時間的「臥底」，而是「喬裝」行動，並指情報顯示，相關人士有暴力傾向，當晚「換衫」準備行動時被捕。消息稱：當晚「Pink Team」準備掟汽油彈，警方遂作出拘捕。而昨日警方展示在「Pink Team」身上的證物，包括丫叉、鋼珠、「鐳射槍」等。

更正非「臥底」 喬裝為接近目標短時間拘捕

李桂華於今日記者會指，周日於銅鑼灣進行的是「喬裝」行動，而非「臥底」，他解釋，在刑事偵查上，「臥底」指「長時間放一個人喺入面」，與目標接觸及溝通。他指出，情報顯示「佢（核心暴力示威者）係比較有暴力傾向，容易知道有人喺身邊」，警方進行喬裝接近目標，可以短時間作出拘捕。

警情報指被捕人士有暴力傾向

被問到被捕人士曾做什麼行為令警方需要喬裝拘捕，李桂華指警方根據情報主導，顯示有關人士有暴力傾向，於示威中用武器衝擊，拘捕後警方檢獲彈叉等，警方除調查當晚事件並會跟進以往的案件。李桂華又指情報顯示有關人士有組織及有暴力傾向，多次使用暴力手段，而且有升級情況，所以在當晚進行拘捕。因為警方喬裝而成功拘捕15名「有恐怖性及麻煩」的人物，雖非必然關係，但之後現場較和平及容易驅散是事實。

「換衫」準備行動時被鎖定 早前示威時有暴力行為

再被追問被捕人士被捕前使用過有何暴力行為，李桂華回應指，當時目標正在更換衣服，準備出動，喬裝人物的探員鎖定目標後，在正式告知要將其拘捕時，對方發難想逃脫，探員將其制服。在多番追問下，李桂華指，被捕人士在之前的示威中有暴力行為，「最近見到嗰啲」，襲擊警察設施、衝擊防線等，但太仔細內容涉及情報，不會再講述。

情報指Pink Team將掟汽油彈 警搜出丫叉、鋼珠、「鐳射槍」

消息指，有情報顯示「Pink Team」一向活躍於示威活動，並會掟汽油彈及破壞警署。情報指，周日當晚他們將於銅鑼灣投擲汽油彈，警方於是採取行動，拘捕15名成員。

翌日（周一）的記者會中，警方公布在銅鑼灣拘捕15名示威者，在其身上檢獲丫叉、鋼珠、「鐳射槍」等武器。