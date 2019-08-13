【逃犯條例】數名被捕示威者手腳骨折　送北區醫院拘留治理

反條例風波未平，周日（11日）多區爆發衝突多人被捕，有指部分被扣留在文錦渡新屋嶺扣留中心，警方被指阻撓律師見被捕人士。網上流傳今日數十名被捕少年因骨折，被警方押送至北區醫院求診，質疑有人濫用私刑，逼使示威者認罪。 據了解，下午有10多名示威者被押送至北區醫院治理，有數名手腳骨折示威者目前留醫，情況穩定，由警員看守。

網傳30名少年被用私刑逼認罪 骨折送北區不准聯絡家人

網上流傳訊息指，30多名年約16至18歲被捕少年，被警方押送到北區醫院求診，少年全部骨折，數人大腿骨折，一名少年脊椎受壓並有失禁情況，懷疑遭人濫用私刑，有指該批少年全部認罪，而且不被准許打電話與家人聯絡。

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多名示威者被扣新屋嶺 今午逾10人送北區

有指警方周末拘捕多人，並將部分扣留在新屋嶺扣留中心。據悉，今日下午有10多名被捕人士被押送往北區醫院接受治理。

數名示威者手腳骨折

據了解，大部分送院的示威者頸痛，現時警方在北區醫院看管著數名手腳骨折的示威者，他們目前情況穩定，但受警方監控。消息指，目前病房內「警察多過病人」。網傳有被捕人士脊椎受壓，據悉病房內並末有相關個案。此外，示威者可以致電聯絡家人，亦有人協助示威者尋求律師協助。

立法會議員林卓廷在fb上表示，已聯絡醫管局，要求全力確保病人權益，並立即跟進及回應市民的關注。