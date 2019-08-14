【機場集會】與示威者爆衝突　警擎左輪佩槍解圍　首現致命武器

香港機場於昨日(8月13日)深夜，警方與示威者爆發衝突，有警員舉起點三八左輪佩槍指向對方始能解困。是次相信為6月9日起，首度有警員擎實彈槍械指向示威者。

事緣於昨晚7時許，有集會人士發現一名可疑男子，他自稱到機場送機。有人質疑其身份，翻出該男子身上的證件查看，發現有內地身份證及港澳通行證等證件，被質疑是內地執法人員。該名被懷疑身份的內地人，被示威者用索帶綁手，他表示呼吸困難。至晚上8時許，救護員到場，但仍未能將他帶走。事件擾攘兩小時，該名男子懷疑暈倒，救護員為他戴上氧氣罩協助呼吸，惟示威者仍不予該男子送院。

接近晚上11時，多輛警車及大批警員到達機場一號客運大樓外，同時有談判專家到場。示威者在警察前放置了逾20輛行李車作分隔路障。

警方於facebook專頁開帖稱：「在香港國際機場內，有一名旅客較早前被示威者包圍及毆打。雖然這位旅客需要接受治療，但現場示威者不讓救護員將這名旅客送院。警方已收到機場管理局要求警方協助，現呼籲示威者請勿阻礙警方工作，以確保該名旅客能得到適當治療，警方強調這不是清場行動，目的是讓該名旅客能安全離開及送院。」稱警方並非清場。

有在場戒備的警員，一度施放胡椒噴劑。該名懷疑暈倒男子，在登上救護車後隨即張開眼。救護車離開後，多名警員亦登上警車，但警車卻遭到包圍，亦有警車被人擲物。

約深夜11時12分，有警員在一號客運大樓入口，與示威者爆發衝突，其中一名警員制服一名示威者，多名示威者見狀即上前包圍警員「搶人」，期間該名警員被夾在牆角動彈不得，警棍亦脫手。警員突然拔出腰間的點三八左輪手槍，指向示威者。示威者隨即四散，警員亦跌坐地上。數秒後，其他警員趕到增援。此幕情境，被多間傳媒及其他人士拍攝到，並直播出街。

是次警員拔槍並指向示威者，使用的是史密夫威遜軍警十型重槍管手槍（Smith & Wesson Military & Police），為美國製的左輪手槍，0.38吋口徑，因而俗稱「點三八」，可填裝6發子彈，為香港軍裝警務人員的標準配備武器，亦是可發射實彈的致命武器。

警員在機場舉起左輪手槍指向示威者，圖為警方使用的點三八。(資料圖片)