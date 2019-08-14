【機場集會】工聯會接出院　環時記者付國豪：我不應受暴力對待

反對《逃犯條例》訂修風波持續，有市民前日起開始發起「警察還眼」行動到機場集會；周二（13日）晚上集會期間，一名手持記者反光衣的內地男疑拍攝示威者大頭近照，被質問身份後狂奔，示威者其後以索帶束起內地男子雙腳及綁在行李車上，群眾搜出內地男的內地護照、身份證及「我愛警察」藍色上衣，但他僅以英語表示自己是「遊客」，其後被證實為《環球時報》記者付國豪。 今（14日）中午12時許，工聯會會長及港區全國人大代表吳秋北到瑪嘉烈醫院接付國豪出院，至約12時20分，付國豪登上一輛由大公報登記的車輛離去。

今日下午有數個團體到醫院帶同花籃探望及支持於昨晚受傷的付國豪，付國豪額頭及面部有傷痕，他接受傳媒訪問時指，他沒有致命傷，惟頭和手仍然疼痛，「遵守了所有市民的要求，沒有任何違法或引起爭議的行為，我覺得我不應該受到暴力對待。」付國豪其後匆匆登上一輛由大公報登記的車輛離去，其間有人為他送上鮮花。

吳秋北譴責示威者行動，惟拒回應香港記者被打事件。（陳諾希攝） 吳秋北譴責示威者行動 拒回應香港記者被打事件 工聯會會長及港區全國人大代表吳秋北譴責昨日示威者的行動。他直斥示威者是針對內地人、內地記者。「記者來港採訪不應受到任何阻擋，這種暴力的行為是對內地同胞、內地記者一種很嚴重的挑戰。所以我覺得他們應該誠摯對14億的中國人民道歉、向記者道歉。」其後有記者問到，由於當時付並未有示威者表明其記者身份，吳秋北回應指，無論他是甚麼身份，都不應受到襲擊、圍困及搜身，「無論他是遊客或其他身份，都不應受被搜身。這一切的行為都遺反了人權。」 不過，吳秋北則未有正面回應香港記者於示威現場被警方打傷的事件。

接出院人士高叫「支持香港警察」

現場有逾80人一同在醫院內的行車通道等候付國豪出院，除了工聯會，亦有香港天津聯誼會及一群身穿紅色上衣、在現場高叫「支持香港警察」口號人士。由於身穿紅色上衣人士不斷高叫口號，其間一名女子亦不斷高呼「點解醫護可以罷工，我唔可以支持警察，係咪要打我！」、「有人唔醫，攪靜坐」一度被現場保安勸喻保持安靜，其間多次發生爭執。其後他們一度想闖入醫院大樓內，被保安勸阻。未幾他們就除下紅色上衣乘車離開。