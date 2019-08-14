【機場集會】蒙臉部隊增援　他們是誰？　原來是受訓中的特別部門

昨日（13日）香港國際機場「警察還眼」集會，最終演變成激烈警民衝突。警方應機管局要求進入客運大樓協助帶走傷者期間，遭大批示威者襲擊，十數名沒有任何識別的黑衣部隊一度在大樓外戒備，他們戴上頭盔、蒙臉、眼罩用錫紙遮蓋、持圓盾和警棍，大腿纏有一把佩槍，逗留約十多分鐘後登警車離去。 他們不是速龍，也末見有警員編號，究竟，他們是誰？機場警區署理指揮官劉榮基在警隊例行記者會上指出，該批警員屬機場特警，正值訓練期間奉召到機場，因此未有換上具識別的制服，強調所穿的制服及裝備都是常規配備。

昨日機場集會，有懷疑公安男子及《環球時報》記者遭示威者綁起及毆打，時至深夜，大批軍裝警員到達機場，警方進入一號客運大樓後被示威者驅趕，未幾，有數十名貌似速龍小隊的警員前來支援，他們均穿上統一黑色制服，所佩戴的頭盔用鍚紙遮蓋眼罩，眾人手持圓盾及長棍，並佩備手槍，惟身上沒有任何識別及警員編號等。「神秘部隊」在客運大樓外戒備，未有進入大樓內進行拘捕或驅散行動，約十多分鐘後，人員沿馬路一直後退，最終登上警車離開。

急召到場 未換識別制服

警務處助理處長（行動）麥展豪今日指出，相關人員屬機場特警組，當時所穿的工作服「可能唔係平時佢哋常規工作服都唔定」。

機場警區署理指揮官劉榮基就進一步指出，當時機場特警人員於緊急情況下奉召到場，在此之前，他們正在接受訓練，因此其身穿的為訓練用工作服。

劉榮基繼稱，由於昨日機場事件轉變急速，警方在不斷評估形勢下決定調派同事支援，亦由於行動緊急，所以下不能更換有辨識的制服，但強調有關人員是警員，當時所穿的制服，頭盔和盾都是常規。

一般配備MP5及Glock 17

機場特警（Airport Security Unit，ASU）是新界南總區下其中一支反恐隊伍，編制最少132人，其主要職責除處理機場的巡邏和反恐工作，在航空事故發生時亦會奉命出動協助救援。機場特警巡邏時配備MP5衝鋒槍及Glock 17半自動手槍。

機場特警的招募過程艱巨，投考警員首先要通過一日基本體能遴選，進入體檢後是為期四日的進階遴選，當中會測試投考人的體能、戰術、心理韌性、槍械運用等類別，通過後方能進入為期三個月的訓練期，往往出班成為機場特警的成功率低於20%。