【逃犯條例】天水圍警署外燒衣8人被捕　建制派區議員：見人就捉

反修例浪潮持續，今日適逢盂蘭節，多區自發燒衣「祈福」。入夜後天水圍警署後門對開有市民聚集燒衣。及至晚上約10時，現場聚集逾百人，在警署門口插香、灑溪錢、播放宗教音樂，以及設壇供人祭拜連串自殺事件死者。警員將鐵閘鎖上，當有警車出入時，有市民向警車三鞠躬。

晚上約11時15分，天水圍警方旗起藍旗警告：「這集會或遊行及屬違法，請即散去，否則我們可能使用武力。」

及至深夜11時50分左右，多輛警車突然駛抵天水圍警署，多名防暴警員隨即跳落車，制服現場最少5名人士。

約100名街坊在警署門外聲援，現時大部份警員已退回警署內。

大約凌晨1時前，警方再次出動拘捕，最少3人被制服。

有現場街坊向記者表示，目擊當時有數名人士只是行過，但警員一落車「見人就拉」，相當無辜；亦有市民打算與朋友交收物品，並非參與燒衣活動，卻突然被警員帶走。

屬建制派的天水圍區議員周永勤，身穿反光衣到天水圍警署門外協助在場人士。他指，在第二波行動中，警員最少帶走2男1女進入天水圍警署。他稱，曾有在場社工險被拉走，有途人喝止；另有兩名人士只是剛剛落車，亦險被警員拉走，幸被他勸止。周永勤形容當時警員「見有人就捉」。

最後警方拘捕8人。

「通用冥幣」有林鄭畫像。（余睿菁攝）

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上水今晚亦有燒衣活動。一名居民表示，約二十名市民在保榮路警察宿舍對開燒衣，及至晚上10時許，突然出現五、六十名防暴警察，向現場市民抄身分證，抄畢後才能離開。有年青人得悉事件後到場聲援，晚上11時許，現場人數逾百，大部份人聚集在保榮路及衛和路一帶。至深夜11時45分左右，部份在場人士陸續散去，有人向清河邨方向步行。