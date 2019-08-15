【逃犯條例】上水鬼節燒衣變百人大混戰　青年暈倒阿叔眼角傷

除深水埗及天水圍外，上水亦有市民趁農曆七月十四「鬼節」，深夜到保榮路警察宿舍外燒街衣。昨日(14日)深夜10時許，約有50至60名防暴警察突然現身，向在場市民抄身分證，抄畢後才能離開，當時僅約數十名市民在場。有年輕人得悉事件後到場聲援，至深夜11時許，現場人數已逾百，大部份人聚集在保榮路及衛和路一帶。

深夜11時45分左右，部份在場人士陸續散去，有人向清河邨方向步行。據悉，網上流傳有白衣人會在清河邨聚集。

惟至今日(15日)凌晨零時左右，約100名市民及聲援人士，途經清河邨巴士站對開時，突然有數名自稱清河邨居民的「阿叔」，與多名燒衣市民發生爭執。據知有人疑因目光問題「望咩嘢呀望?」繼而有人出手，只見一名年約20歲身穿黑衫的青年倒地昏迷，眾人立即圍住該名青年以免再次受襲，同時有人報警及召救護車。

由於現場人多混亂，有人嘗試分隔兩批人，但事件變成阿叔被圍打，大約以20:1比例，廿人一組圍住一名阿叔，有人對其施以拳打腳踢，部份人則拎起雪糕筒及垃圾桶作狀，但沒有打下去。立法會議員林卓廷一度出現在場調停。救護員到場為傷者治理，其中暈倒的青年，經現場治理後已甦醒，由救護車送院；另一名阿叔則被打至眼角流血。警員於凌晨零時27分左右到場，在場人士陸續散去，初步無人被捕。百人混戰傷者暫時只有2人。

阿叔被圍打。(香港01記者攝)

爆眼阿叔滿衫鮮血。(香港01記者攝)