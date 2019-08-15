【警方記者會】警指市民不知所謂　指揮官：自覺最有效溝通用字

反修例浪潮持續，昨日盂蘭節（14 日）有網民發起「深水埗激光燒衣積陰德祈福晚會」，深水埗警署外一度有約700人聚集，除了燒衣，亦有人向警署照射鐳射光。其間有警員使用揚聲器作聚集人作出警告時，指他們為「不知所謂嘅市民」及「收喇！收喇！」深水埗警區指揮官何啟軒於今午的例行記者會中強調，同袍無使用粗言穢語，只是使用自覺與在場人士最有效溝通的用字。另外，警方被質疑在無示威者的情況下，在欽州街及內街使用催淚煙，何啟軒指有示威者使用鐳射筆及彈珠襲警，「指揮官當時看到眼前有威脅」。

孟蘭節拘14人 施發35枚催淚彈

警方昨日拘捕15男2女，年齡介乎15至61歲，涉嫌非法集結、非法燃放炮竹煙花、侮辱國旗、刑事毀壞、意圖縱火等罪行，合共使用35枚催淚彈及1發橡膠子彈。由6月9日至今，共有748人被捕，115名人士被檢控；至今示威者共76次包圍及襲擊警署，警方指有關情況阻礙市民使用警署服務，對警員產生極大危險。

網上號召盂蘭節激光燒衣 市民自晚上8時深水埗警署外聚集

深水埗警區指揮官何啟軒表示，警方在早前留意到網上有人不斷鼓吹，於8月14日晚上8時在深水埗警署進行激光燒衣街頭活動。及至昨晚上約8時警署外聚集約100人，他們開始堵路及影響交通，警方在晚上8時10分勸籲他們離開，有人用鐳射筆警署及警員，及至昨晚8時半，有逾300人在馬路聚集，其間警方呼籲市民離開，叫記者小心安全，勸籲居民關窗，同時警告聚集人士停止使用鐳射筆及離開。

警稱有人射彈珠襲警 欽州街、鴨寮街、大南街施催淚彈

何啟軒指，及至昨晚9時半有700人聚集，欽州街有大量人聚集，造成道路阻塞及危險，警方再次警告。晚上9時40分，有暴力示威者使用彈珠攻警署及警員，附近有人手持水喉通及彈珠在欽州街及基隆街集結，警方發出警告無效，他們無停止攻擊警員，於是警方在欽州街發放催淚彈，驅散非法集結及攻擊警員人士，過程中有示威者入大南街及鴨寮街一帶攻擊警員，警告無效下再發催淚煙，行動在晚上10時半完成。

（林振華攝）

深水埗10內4度受襲 三度使用催淚煙

何啟軒指，昨晚是深水警區過去十日第四次受到攻擊，過往三次破壞警署及攻擊警員，警方每次均有用催淚煙驅趕。他指，警方不想使用武力，但在別無選擇下，使用催淚煙驅散示威者及保持安全距離，但在使用前、容許下會給予足夠警告才用。

解釋突發事件 無法給居民警告作準備

他指出，深水埗人口密集，內街有食肆、排檔及單棟式大廈，別無選才在內街使用催淚煙。上周末（10及11日）有大遊行是事前已知，警方與當區的居民及商戶有保持良好的溝通，曾開會講述有事情發生會使用催淚煙，請他們有關窗及落閘，事後無收到居民及商戶的投訴。惟昨日是突發的事件，示威者落區使用暴力，用鐳射筆及彈珠作攻擊，指揮官評估形勢後決定在內街使用催淚煙，因為情況緊急，無法給警告予居民作準備，但警員攜帶手提式的掦聲器，不斷勸籲居民關窗及留在安全位置，警署內亦有使用掦聲器作勸籲及警告。

被質疑無示威者仍施催淚煙 指揮官當時看到眼前有威脅

記者質疑警方為何現場、內街沒有示威者仍施放催淚彈，何啟軒指在場指揮官評估現場情況後決定是否施放催淚彈。他指有暴力示威者用鐳射筆照向警員，認為當時情況使用催淚彈是恰當，有關決定經過在場指揮官專業判斷，務求短時間內驅散在場人士，指揮官認為當時看到眼前有威脅，覺得需要使用催淚煙，「絕對唔會因為前面無任何target（目標）而使用武器」。

深水埗指揮官：施催淚煙為短時間回復社區安寧

深水埗警區指揮官何啟軒表示，明白在內區進驅散行動一定會為居民帶來不便，但是目的是有效地驅離不法之徒，短時間內回復安寧。他指，就八月初一連串事件與居民及販商保持聯繫，販商約章中區內有700牌檔檔主清晰表示，不歡迎示威者到區內發生衝擊及暴力事件，要求警方嚴正執法。同時在周日的遊行前，警方收到來自當區個人及團體650信件，清楚提到不歡迎示威者，尤其暴力示威人士到區內。其中一個居民協會表示，每次集會後都有堵路及堵塞社區設施，造成居民極大困擾，威脅社會安全及安寧。

警民關係主任向食肆了解情況 無法回答警會否賠償

被問及在示威者極少的情況下施放催淚彈而波及食肆，警方會否賠償，何啟軒表示，昨晚有7百示威者在深水埗警區進入內街，有人襲擊警員，警方知道有催淚煙打入食肆，今日派警民關係主任落現場了解，有詳情後會透過公共關係科再公布，但要了解過程、多少食肆受影響及找到當事人，就警方會否作賠償現階段無法回答。

謝振中：重申有人用鐳射筆照向警員 警署內檢獲波子、鋼珠

警察公共關係科總警司謝振中補充，警方盡可能給予合適警告才使用武力，但當情況不容許，必須取得平衡，給予警告同時亦使用武力，昨日使用催淚煙後短時間內平復混亂。被問到燒衣紙與使用催淚煙是否相應武力，謝振中指，現場不但有燒衣紙「包裝」活動，現場有人用鐳射筆照向警署，而之前已有警員因被鐳射筆攻擊，眼部有不同程度受傷，警署內亦檢獲波子、鋼珠，對警務人員造成很嚴重傷害，「行埋去驅散，唔知會中幾多鋼珠」，在無選擇下才使用催淚煙驅散，反問為何暴力示威者於深水埗使用武力。

與電訊商協議 希望以SMS發放警方訊息

謝振中指，現時示威者越來越暴力，速度亦越來越快，已盡力向在場市民警告，亦希望透過媒體協助通知市民。謝振中又指，警方已與大部分電訊商作出協議，將來希望利用手提電話，將警方訊息盡快發放給市民。

「不知所謂嘅市民」為警員自覺最有效的溝通用字

警員於深水埗警署使用揚聲器勸喻市民離開時，警員向示威者稱「不知所謂嘅市民」，何啟軒表示當時這名警員沒有用粗言穢語，警員用了他自己覺得可以與在場人士最有效溝通的用字。被問到這種溝通方法是否警方可以接受，以及警員會否受處分，何啟軒沒有正面回應。其後被問及甚麼情況下會向市民使用粗口，他再強調同袍在過程中無使用粗口，不過會就溝通方式作檢討。

天水圍400人聚集 大埔示威者使用鐳射筆

警察公共關係科總警司謝振中表示，昨晚約9時半近100人在天水圍警署外聚集，凌晨高峰期有近400人，他們無視警告，在警署外非法集結，警方為免情況惡化而作驅散；大埔昨晚約10時有數十人聚集，個半小時後約有70名示威者，有人使用鐳射筆照射警署，多次勸籲無效後作驅散。

警方正處理8月18日民陣遊行申請 強調不會一刀切

警察公共關係科高級警司江永祥表示，就民陣8月18日的遊行及集會申請，警方收到場通知，稍後會公布，現階段正處理其知會，警方會作獨立風險評估，考慮公共安全、公共秩序、其他人的安全自由、參與人數、地形及主辦者的是否有能力作適切安排確保保全及秩序。他強調警方不會一刀切作反對。

重申銅鑼灣喬裝警無示範犯罪 拘捕前表明身份

被問及銅鑼灣喬裝行動中，黑衣警令人以為是黑社會，所以有衝突發生，李桂華表示，8月11日的行動是支援情報主導的行動，當晚被捕人士正準備暴力行為及以往有暴力行為，所以警員喬裝其身份接近他們身邊，以在最短距離下將他們制服，當晚有軍裝防暴配合，很快一起作拘捕。行動上無挑釁及示範犯罪動作，只是作拘捕。由於部分人拒捕，所以警員使用了適當的武力制服，制服前有表示警員身份，所以示威者知道為警方行動。

指調查元朗白衣人身份困難 現場拘捕證據質素較高

有關721元朗白衣人事件至今仍未有人被起訴，李桂華指案件由新界北總區重案組處理，調查時出現難度，包括需要確認參與人身分，現時27人被捕，相信會有更多人落網，李桂華續指，檢控這類型的案件依賴CCTV，對比工作相當浪費時間，另一方面，亦需要證人指出當時情況，「畀啲時間佢哋，佢哋會繼續努力查好案件」

刑事檢控專員梁卓然今早提到，案件調查進度視乎警員呈交的證供、疑犯是否在現場拘捕、相關證供的強弱、合理定罪的機會等因素。李桂華回應指，對方説法無可置疑，但以自己作為刑偵人員來説，現場拘捕的證據質素的確較高，但現場可否拘捕，需要考慮現場行動因素。