【深水埗催淚彈】警狂放催淚彈　鴨寮街女檔主：似火燒，痛過生仔

昨晚有網民發起「深水埗激光燒衣積陰德祈福晚會」，深水埗警署外一度有約700人聚集，警方向欽州街、大南街及鴨療街施放合共35枚催淚彈作驅散。鴨寮街女檔主憶述內街只有數名示威者，惟警方施放兩枚，一枚飛射至其排檔外爆開，嚇煞令她走向公廁逃生，惟內裏擠滿人，遂又狂奔回家，其間警方推進同時施催淚彈，令她感窒息、身體刺痛，「好似畀火燒，痛過生仔，生仔抖啖氣都叫頂到」，她質疑警方當時無需要施放催淚彈。然而，一名住戶指燒衣味比催淚彈濃烈，警方需要驅散示威者，在民居附近開催淚彈亦是無可奈何。

鴨療街施兩催淚彈 女檔主：好似畀火燒，痛過生仔

鴨寮街排檔檔主徐女士表示，昨晚警察轉入鴨寮街即時發放兩枚催淚彈，其中一枚更墜落在其牌檔外數米位置。 她見狀立刻跑向約數十米外的公廁所躲避，詎料廁所內擠滿人，環境更惡劣，警察一邊推進一邊放催淚彈，令她吸入更多催淚煙，「我覺得自己就嚟窒息死」，身體亦有刺痛的感覺，「好似畀火燒，痛過生仔，生仔抖啖氣都叫頂到」，不停流眼水，而公廁內亦有另一名女市民嚇到哭泣。徐女士因呼吸困難，惟有用盡氣拼命逃命，最終返回附近家中，覺得自己「執返條命」。

內街僅數名示威者 質疑無需要施催淚彈

徐女士指，當時內街只有數名示威者，不明警方何以要向他們施放催淚彈，她認為催淚彈是用作驅散大批群眾，當時根本沒有需要 。現在她覺得身體痕癢，手及胸口有紅點，昨晚塗抹醫治皮膚痕癢的藥膏，打算收檔後再看醫生。徐女士認為警方驅散不合理，沒想過會在內街施放催淚彈，事前沒有通知，反而是示威者叫她離開，其丈夫更直言此舉「影響好多人」，想控告警方，但她亦認為示威者用鐳射筆挑釁警方不對，雙方都有不足，如果再接獲類似消息會暫停營業。

徐女士手部出現紅點。（余睿菁攝）

市民逃一樓網吧求助 職員憂排檔帆布起火

鴨寮街及與桂林街交界一間位於一樓的網吧職員林先生表示，昨日聽到警方發射到至少七、八發催淚彈，一名街坊即時 上到網吧尋求協助，而網吧亦有關冷氣，並用風扇吹向門口，以吹散氣體，有客人欲開窗了解被他即時阻止。 他指催淚彈未有攻到樓梯口，故影響不及媒體所報導的食肆般嚴重，但因店內有抽氣口，大門位置亦有罅隙，始終會有催淚氣體進入。

林先生從媒體直播片段所見，警方發放催淚彈時，前面幾乎沒有任何示威人士，不明為何警方施放原因，坦言「直頭想控告政府」。他又指，若然警方認為驅散口中的暴徒是重要，為何沒有派人在驅散期間協助受影響的市民，他又眼見有排檔檔主被催淚彈影響，雙眼通紅，部份排檔是由帆布所搭，質疑被射中或造成火警。

劏房戶指半小時已散味 警為驅散無可奈可

福榮街常福大廈3樓劏房住戶黃先生表示，昨晚至少有3枚催淚彈在家附近墜落，他立即關窗故影響不大，只是關窗期間比較翳焗。約半小時後開窗，催淚氣體已被風吹散，一家並無不適，更指昨日燒衣味道比催淚彈味更濃。他理解警方做法，認為當時人太多，警方需要驅散示威者，在民居附近施放催淚彈亦是無可奈何。