法國蜘蛛俠爬長江集團中心　掛印有中國國旗、香港區徽橫額

李嘉誠首度就修例表態同日，「法國蜘蛛俠」攀爬長江中心掛上中國國旗、香港區徽橫額！今日（16日）早上八時許，中環皇后大道中2號長江集團中心，現年57歲有「法國蜘蛛俠」之稱的Alain Robert，在大廈外牆掛起一幅巨型橫額，途人見狀大驚報警求助。消防員在地下展開氣墊戒備。現場所見，大廈外牆被掛上一幅巨型橫額，印有中國國旗及香港區徽。Alain 早前發新聞稿指，對於今日攀爬長江集團中心舉動，希望喚醒香港政府與市民的和平與協商。

被稱為法國蜘蛛俠的Alain Robert，今日再次攀爬長江集團中心並在外牆掛上橫額，事後他被警方帶返警署。

法國蜘蛛俠被警帶走 律師：希望盡快釋放

被稱為法國蜘蛛俠的Alain Robert，今日再次攀爬長江集團中心並在外牆掛上橫額。事發後，他被警方帶返警署協助調查。Alain Robert的代表律師指，希望他接受警方問話後能盡快釋放。被問到有關旗幟內容，律師認為Alain看見香港目前情況而感到不快，希望可以借旗幟的「手牽手」圖案，表達和平的訊息。其後，長江集團中心派人將外牆的橫額移走。

Alain Robert發新聞稿：我不是政治人物！

事前Alain向在場的記者發新聞稿指，他曾經來香港15次，對香港及香港市民擁有良好感情。對於今日攀爬近280米的高樓，全為了喚醒香港政府與市民的和平與協商。「我不是政治人物！」Alain更表示，「我愛香港，但是近期發生的事件，對任何人都不好。」他認為，希望透過今日攀爬長江集團中心的舉動，令到市民可以放鬆一下。

蜘蛛俠多次來港 擅長徒手攀爬建築物

法國蜘蛛俠Alain Robert有40多年徒手攀爬建築物經驗，曾攀上中環四季酒店、巴黎艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）及台北101大廈等，連世界最高建築、杜拜的哈利法塔（Burj Khalifa）都被他一一征服。而且，他經常因未經許可下攀爬，或是擅闖私人地方而被警方拘捕。

去年7月，Alain Robert來港攀爬四季酒店，僅花 34分鐘便成功「登頂」，惟完成後被警方拘捕，指他7年前徒手爬中環恒生銀行總行大廈時未得准許，被控妨害公共安寧罪。其後，他在東區法院應訊，控方撤銷控罪，並准他自簽1千元守行為1年。