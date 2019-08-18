【818集會】港島「流水式集會」　直擊兩輛水炮車黃竹坑警校戒備

反修例運動持續，民陣原定今日（18日）以「煞停警黑亂港 落實五大訴求」為主題發起遊行，惟遭警方反對，改為「流水式」維園集會。過往多次反修例現場發生警民衝突，警方早前購入的三輛水炮車於7月底進路面測試，上周更向立法會保安事務委員會成員及傳媒作示範。有消息指，警方恐防有集會人士衝擊中聯辨，水炮車今晨已從粉嶺出動到港島，記者傍晚見水炮車停在黃竹坑警校戒備。

水炮車原本停泊在粉嶺機動部隊基地，今日凌晨零時許，被市民目擊其中兩輛水炮車駛經汀九橋出九龍，原本因路面測試而掛上的「ROAD TEST」指示牌已拆起。其後有消息指水炮車今日出動往港島戒備，而香港01記者傍晚約6時，在黃竹坑香港警察學院直擊兩輛水炮車的蹤影，而警校閘門緊鎖外，亦擺放了水馬。

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警方斥資1,660萬元購買三輛俗稱水炮車的人群管理特別用途車，水炮車車頭頂設有兩部噴水裝置，設有三種射水模式，分別為花灑式、脈衝式和連續水注式。水炮車亦可使用顏色噴劑及催淚水劑。當啟用輔助引擎或泵水系統，水炮車其中4個鏡頭便會自動錄影，最多可連續錄影20小時，片段亦可作日後證供。

行動現場至少要有總警司或以上階級人員指揮，並獲助理處長批准才能出動水炮車，水炮車將可承載4至5個人，噴水裝置及整體操作均分別須由警長級人員負責，並另有一名警長階級人員負責行動紀錄。