【818集會】黑衣人逼近中聯辧　與防暴警對峙　西環氣氛一度緊張

大批市民參與民陣發起的「8.18」流水式維園集會，人潮離開維園後散佈中西區一帶亂流，不少穿黑衣、戴口罩的集會人士傍晚起往西環及中聯辦進發，大批防暴警從西區警署步出，四處巡查，氣氛一度緊張。其間有近三十名黑衣人在干諾道西行人天橋聚集，十多名防暴警透過揚聲器要求離開，有黑衣人不滿防暴警用強光照射，一度爆發口角，更不斷指罵警方，雙方對峙良久後防暴警退後，黑衣人都沒有再逼近中聯辦。在防暴警巡查期間，不少穿黑衣男子都被截查。

在集會進行期間，民陣原本安排人手指示市民往中環方向離開，不過集會人士大多無定向亂流，在銅鑼灣、灣仔、中西區一帶遊走。過往曾遭示威人士包圍及掟雞蛋的中聯辦，附近亦有不少黑衣人聚集。

傍晚時分，多名防暴警在西區警署步出，在西環及中聯辧外一帶嚴陣戒備，西環氣氛顯得緊張，然而黑衣人未有離去，繼續向西環方向前進。在東邊街與干諾道西交界，有近三十名黑衣人聚集行人天穚，十多名防暴警見狀，即開咪要求黑衣人離開。

其間，有黑衣人不滿防暴警用強光照射他們，一度發生言語衝突，有市民表示自己甚麼都做過，雙方一度對峙良久，其後防暴警後退，未有發生任何肢體衝突。

入夜後防暴巡查行動未有停止，不少身穿黑衣的市民都遭到截查。