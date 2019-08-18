【818集會】擺檔籌款惹疑雲　百人包圍老婦　$1.8萬轉捐民陣

民陣今日（18日）於維園舉行「流水式」集會。自稱「丙申年初一關注組」的黑衣婦人，在軒尼詩道近鵝頸橋擺檔「為魚蛋革命參與者出獄後籌款」。惟晚上數名年青人感到可疑，與擺檔黑衣婦對質，現場一度近百人包圍，要求交代善款處理方法。及後前立法會議員「長毛」現身調停，雙方達成共識，經現場點算善款為18,577元，款項將由「長毛」轉捐民陣，現場和平散去。

黑衣婦馮姨在軒尼詩道擺檔籌款被質疑。（王譯揚攝）

擺擋籌款的黑衣婦馮姨表示，今日與另一名「丙申年初一關注組」成員到軒尼詩道為魚蛋革命入獄者籌款，於軒尼詩道近鵝頸橋擺檔，及至晚上約7時即將「收檔」，數名年青人前來，指她「呃錢」，質問她如何將款項交予魚蛋革命入獄人士。雙方對質近兩小時，一度近百人包圍馮姨，另一名成員受驚早已離去。

「長毛」梁國雄到場調停。（王譯揚攝）

及至晚上9時許，「長毛」梁國雄到場了解並調停，他稱馮為朋友，有人提出將款項捐予「612人道支援基金」，惟遭馮姨果斷拒絕，梁指善款最重要是保持透明度，大家決定交予一個透明度高的機構，最後雙方決定現場點算，將款項由梁國雄轉交予民陣。三名市民即場點算款項，合共籌得18,577元，梁國雄答應市民明天會在網上發布入數紙。

市民協助點算款項。（陳康智攝）

馮姨表示，認識長毛數十年，她在過去參與社會運動時，認識2016年魚蛋革命入獄者，因「好同情初一班人」，擔心他們出獄後無人照顧，於是去年創立「丙申年初一關注組」，關注組現時合共三名成員，另外兩名為主婦及電器銷售員，由於關注組是新成立， 所以網上資料較少。

香港01記者翻查網上紀錄，僅得一項與「丙申年初一關注組」相關紀錄，為「八九六四30周年聯署聲明」的聯署團體之一。

馮姨指，「丙申年初一關注組」過去多次擺檔籌款，首次遇到遭質疑被包圍的情況，她認為「涉及錢銀就有麻煩」，考慮取消關注組，以後都不再做。她指待魚蛋革命入獄者出獄後，他們會聯絡關注組，屆時會以支票形式將款項交予他們，目前所以善款由她保存，並無為此開設戶口，但就拒絕透露至今籌得的款項總數。

馮姨又指，自己不斷捐款支持反修例運動，「我唔等錢使」，有很多物業收租，本來打算日後全數捐出支援社會運動，但今日事件令她對年青人很失望。她解釋612人道支援基金信託人包括前主法會議員吳靄儀，吳靄儀過往反對魚蛋革命入獄者，指他們為暴徒，因此她拒絕將款項捐予612人道支援基金。