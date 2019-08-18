【818集會】立法會外烏燈黑火　譚文豪質疑「強力部門」指示熄燈

民陣發起的「8.18」維園集會在晚上結束，踏入深夜時分，仍有大批穿黑衣、戴口罩的示威留守政總一帶，佔據夏慤道路面。公民黨立法會議員譚文豪晚上10時許在其facebook專頁發帖，並上載照片顯示立法會外添美道街燈全熄，質疑路政署是否收到「強力部門」指示，當有人群結集就熄街燈。譚提醒仍在添美道的人注意天雨路滑，駕駛者亦要顧及安全，促請路政署交代。

根據譚文豪上載的照片可見，立法會外一帶烏燈黑火，陷入一片漆黑。譚在facebook表示，「立法會同事發現成段添美道無晒街燈，而根據過往一段時間經驗，路政署唔知係咪收到『強力部門』指示，有人群結集就熄街燈，包括黃大仙都係關燈俾警察放催淚彈清場，刻意引起更大混亂及危險。」

譚文豪又指出，「事實上今晚添美道係人都唔多個，而最大問題係今日天雨路滑，長時間熄街燈會嚴重影響駕駛者安全，路政署有必要為此作出解釋！」，帖文並hashtag「#農曆七月呀 #路政係咪見到啲嘢而我地見唔到」

至少兩次示威現場被熄燈

反修例示威現場並非首次忽然「熄燈」，8月5日「全港三罷」當晚，黃大仙爆發激烈衝突，其間有街燈熄滅，有街坊指控為警方熄燈，警方數日後澄清，並非警方行動或策略上安排，指路政署人員於當晚凌晨發現於黃大仙宿舍一個上鎖街燈電箱被破壞、電線被剪斷，路政署人員迅速進行修復。

而於8月6日深水埗當晚，大批市民在聲援浸會大學學生會會長方仲賢因藏有10支「鐳射筆」被捕時，亦發生街燈熄滅情況，警方調查後認為電力短路。

市民質疑交通燈被關 斥警方失職

今午（18日），民陣於港島維多利亞公園發起集會。其後，市民於港島多處「潮水式離開」，佔據多條交通要道。有市民卻質疑警方失職，拒絕維持港島區交通。

約晚上7時，盧先生發現軒尼詩道、莊士敦道十字路口交通燈被關掉，但現場未見示威者剪掉交通燈。晚上10時08分，盧先生致電999報警中心求助。他指，當時警方表示會跟進，但11分鐘後仍未見警員到場，逐再次致電求助。

不過，他指接線警員只反問他是否離開。他斥警方失職，「我只是路過的市民，警方是否要市民指揮交通？」盧先生斥，警員其後多次重複，「我哋一個警員都唔會派」。盧先生嘆，當時幸得市民自發指揮交通才沒釀成意外。