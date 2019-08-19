【逃犯條例】自發清潔深水埗港鐵站　參加者：污漬易清心傷難抹

數名市民響應「清潔車站車廂行動」，早上到港鐵深水埗站以消毒濕紙巾清潔售票機、街道圖。參加者表示清潔行動帶象徵意義，是針對警察及港鐵過往兩個月失職失責對市民造成的傷害。

盂蘭節警方深水埗施放35枚催淚彈，驅散燒衣、放鐳射光的市民，催淚煙吹入港鐵站內，工會指有車長駛經深水埗及太子站時感到不適需求醫。數名市民響應網上號召「清潔車站車廂行動」，早上到港鐵深水埗站以消毒濕紙巾清潔售票機、街道圖。參加者陳先生表示清潔行動除了污漬需要清潔，同時帶象徵意義，是針對警察及港鐵過往兩個月失職失責對市民造成的傷害。

污漬係可以抹得走，但警察同港鐵失職失責對市民造成的傷害，無論身體上、心理上呢啲傷痕，都係抹唔走嘅。唔係清潔姐姐抹走之後就乜事都冇，兩個月嚟喺港鐵站內，同埋港鐵站附近發生嘅事，睇到都係好大感觸。

參加者陳先生認為污漬可以抹走，但過去兩個月警察及港鐵失職失責對市民造成的身心傷害不能磨滅。（鄧詠中攝）

希望港鐵免費派發口罩給乘客

陳先生表示，原來打算響應不合作運動，聲援罷工車長，礙於人手最終參與清潔行動。陳先生認同「清潔車站車廂行動」訴求，包括要求港鐵譴責警方使用不恰當武力清場，因為過去有市民在站內受傷，或者感驚慌，希望政府以外組織給予少少壓力警方，希望港鐵拒絕警方入站濫捕、濫權暴力執法。

至於受催淚彈波及的車站，行動者希望港鐵利用工業級真空處理清潔受污染車站，並由有公信力機構檢驗站内安全，而在清潔完成前，免費派發口罩或防毒面罩給乘客，減少他們接觸有毒物質的機會。