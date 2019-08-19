【818集會】口罩黑衣人推閘入警總　身份惹質疑　警：夜更警上班

反修例運動持續，民陣昨日（18日）於維園舉行「流水式」集會，其公布參與人數為170萬人，而警方則指集會地點同一時間出席的最高峰人數為12.8萬人。8月11日警方在銅鑼灣派出喬裝警員，其後示威活動瀰漫「捉鬼」氣氛。網上流傳昨晚有10名黑衣人進入警總「水馬」閘門內，擔憂再有警員假扮示威者混入集會。警方於今日例行記者會中證實，黑衣人為正在上班的夜更警員，而昨晚警方無派出喬裝警員。

網上流傳片段指，數名身穿黑衣人士，自行開啟灣仔警察總部外「水馬」閘門，之後疑進行警署對開範圍。（網上影片截圖） 黑衣人推開水馬閘門 自行出入警總外範圍 近日網上流傳片段指，十多名身穿黑衣人士，自行開啟灣仔警察總部外「水馬」閘門，之後疑進行警署對開範圍。有網民懷疑片中的黑衣人為警察，擔憂再有警員扮成示威者，混入昨日(18日)港島區的民陣集會，更有網民留言指：「我喺電視睇直播，懷疑呢幾個都係鬼。」、「點解唔坐警車走呀？」不過有網民則認為，片中的黑衣人士可能為普通市民。 記者實測：市民可自由出入 警總外無警駐守 香港01記者今早（19日）到灣仔警察總部對開了解，警方於警察總部對開路段圍上巨型水馬，當中有市民推開水馬的閘門，可以進出通往警總的道路。其間記者跟隨市民步向至夏愨道，市民途經警總外時，未見有警員駐守及巡邏。換言之，在無示威活動時，市民推開水馬大閘後，可自由左轉上天橋，或右轉至夏愨道。就事件香港01已向警方查詢。 8.5罷工集會：示威者手推車攻警總 水馬旁曾有火光 據資料顯示，自修訂《逃犯條例》風波後，警總、政總、特首辦出入口等地已加設水馬陣。當中7月21日民陣遊行前夕，灣仔警察總部外，多個路邊鐵欄已被拆走，換上橙色的膠帶取替，正門及其他出入口亦被多個藍色及白色、約80個水馬包圍，而水馬間則設有閘門供出入用；而在8月5日罷工集會當日，有示威者進行快閃行動，有人以丫叉、雞蛋、手推車攻警總，水馬旁亦曾有火光。

江永祥證實黑衣人為警員。（陳康智攝） 黑衣人為夜更警員 周日集會無派喬裝警 警方今日下午4時的例行記者會上，證實該批黑衣人為警員。警察公共關係科高級警司江永祥表示，就昨晚有身穿黑衣人士進入灣仔警署，被質疑是警方喬裝示威者，江永祥指出，當晚10時40分左右，一批穿深色衫、當夜更的警員正在上班，由於附近交通繁忙，他們下車後徒步行入警署。他又指，昨日維園集會無派出喬裝警員。

黑衣人為夜更警員 周日集會無派喬裝警

警方今日下午4時的例行記者會上，證實該批黑衣人為警員。警察公共關係科高級警司江永祥表示，就昨晚有身穿黑衣人士進入灣仔警署，被質疑是警方喬裝示威者，江永祥指出，當晚10時40分左右，一批穿深色衫、當夜更的警員正在上班，由於附近交通繁忙，他們下車後徒步行入警署。他又指，昨日維園集會無派出喬裝警員。

江永祥亦就多個網上傳言作澄清，有傳有警子女被綁架，高層刻意隱瞞，江強調絕無此事，批評散佈謠言者別有用心，呼籲市民切勿相信；有傳警方有速遞公司搜出送數千萬元用作支援示威活動的現金，警方從沒處理過相關案件；網上有呼籲捐款警員購買防激光裝備，江指沒有任何職方協會進行籌款。

此外，警方就有人發動8.24當日妨礙機場運作，江稱警方十分關注，強烈勸籲市民切勿妨旅客往返機場，根據第494章 《航空保安條例》 第15條，任何人利用任何器件、物質或武器，或以任何其他方式，故意在服務國際民航的機場內作出任何暴力行為，而該暴力行為導致或相當可能會導致死亡或嚴重人身受傷；及危害或相當可能會危害該機場的安全運作或該機場內的人的安全，屬刑事罪行，可以判囚終生。