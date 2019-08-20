【將軍澳連儂牆斬人案】街坊轟警懶散　事後兩小時才赴嘉明閣搜證

將軍澳連儂牆斬人案中導致一男兩女受傷，其中一人在深切治療部留醫。今早探員前往發現疑犯衣服的頌明苑嘉明閣翻查閉路電視，斬人現場留下血泊，藍衣疑人仍未落網。將軍澳地區人士不滿警方在事發後兩小時，才赴疑人出入的嘉明閣搜證，到場後更向在場過百名關心事件的市民聲言要抄身份證，亦有街坊批評警方歎慢板。

將軍澳頌明苑嘉明閣閉路電視顯示疑人出入，並在21樓後樓梯垃圾桶發現疑人行兇時身穿的衣服。（香港01記者）

有街坊在21樓後梯垃圾桶尋獲可疑衣物。(目擊者提供圖片) 將軍澳重案組一隊接手調查景林邨連儂隧道斬人案，早上探員到發現疑犯衣服的頌明苑嘉明閣翻查閉路電視。據網上流傳的閉路電視片段，凌晨1時24分身穿藍衣疑人回家，身有黑色斜孭袋，疑人出電梯後右轉。疑人1時28分再外出，身穿藍衣，沒有黑色斜揹袋。警方凌晨1時35分接獲報案。疑人在1時37分回家，向看更打招呼，10分鐘後換上紅衣離開大廈，孭同一個黑色斜孭袋。 將軍澳民生關注組總幹事葉嘉榮凌晨一直跟進事件，他表示1時許收到消息後乘的士趕到連儂隧道，當時疑人已離開，與百名市民街頭搜索未有發現，得悉目擊者尾隨兇徒至頌明苑嘉明閣樓下，於是前往查詢。事發後近兩小時警方仍未前來搜證，頌明苑管理處及嘉明閣保安均表示未見可疑人士，葉於是陪同頌明苑街坊洗樓，「十人一隊， 分兩隊上樓洗」，有街坊在嘉明閣21 樓後樓梯垃圾桶發現疑人案發時所穿衫褲。

事件引起全港關注，葉指嘉明閣有近200名市民到場了解，一批刑事偵緝科探員到場時，其中一個戴口罩藍衫便衣問：「出面嗰啲係咪居民？唔係居民嗰啲全部抄身份資料！」他不滿警方調查緩慢，到場反而視市民為犯人，「現場百多人，好克制，只係唔想畀個犯走啫，點解一句得埋嚟話抄全部人身份證？」

然後立法會議員鄺俊宇到場，居民向鄺反映出入頌明苑只能拍八達通卡，有獨立編號紀錄，鄺當場向警員反映。葉表示管理處主管稱有拍卡進出紀錄，未來將與警方共同調查。

街坊楊先生亦批評調查警員態度懶散，認為多重證據顯示兇徒是嘉明閣住戶。（香港01記者攝） 街坊楊先生亦批評調查警員「態度懶散」，他表示警方接報到場，在接近頌明苑對開一個垃圾桶內發現一把西式廚刀後就離開，又聲稱找不到目擊事件的拍片人陳小姐，街坊們於是由35樓開始洗樓，並在嘉明閣21樓找到兇徒身穿的衣服。在找到衣服後，街坊再次報警，要求警方前往嘉明閣翻查閉路電視。警方帶同一頭「拉布拉多」警犬到場，查看閉路電視後不發一言離開。楊先生不滿兇徒做法：「點唔啱都好唔可以用刀斬人，街坊聽到好嬲好嬲！」又表示大廈裝有拍卡系統，大門口需要拍卡先可以開門，而系統有登記，「（疑兇）係住戶，無可否認，佢拍完仲同保安打招呼。」

目擊事件的拍片人陳小姐本身為英文教師，認為社會要反思年青人上街原因。（香港01記者攝）

本身為英文教師的目擊者陳小姐，憶述當時跑步經過連儂隧道，見中年男人與兩名女子說話，雙方初時不算很激動，兩女平靜問：「有咩問題，你覺得有咩問題先？」中年男人答：「唔係有咩問題嘅問題。」但後來爭執聲愈來愈大，中年男叫喊一句「我忍唔住啦！」就向兩名女子斬去，一名年輕男途人將路邊的梯撞向男子，他手上的一把短菜刀始脫手。她表示中年男用刀插向一名女子左肩「唔止一下」，不斷揮舞刀後離去。

陳小姐尾隨兇徒至頌明苑牌前，見不到男子蹤影，一名沒穿衣飲啤酒男子表示疑人「走入嘉明閣」，但管理員表示沒見到疑人。陳小姐報警後10分鐘，警員前來抄下資料後，她返回連儂牆，懷疑期間疑人更衣後逃去。她表示作為教師，見15、6歲年青人上街甚至參與激進示威活動，希望社會反思「係佢哋唔岩，定有咩事發生呢？」

居住景林邨的彭女士表示，事發位置為到街市、商場的必經之路。事件令人感到恐慌，「唔同意見唔洗斬人呀？」。她又反問「平日對手無寸鐵嘅街坊都出動速龍，點解琴日唔搵速龍？斬人喎！」。