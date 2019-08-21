【元朗黑夜一個月】花生糖小店捐612基金　街道冷清街坊避穿黑衣

元朗自721發生無差別打人事件後，區內不少商店一度落閘，原本熱鬧的街道變到冷清，居民不敢在街上逗留太久，急急腳歸家，區外人不敢踏足元朗。然而，困境中有元朗小店為反修例風波出一分力，捐錢給612人道支援基金。除了小店，元朗居民對警方遲遲未起訴被捕人表示憤怒。

白衣人打人事件至今一個月，元朗街坊是否恢復原本的生活？香港01記者前往元朗巡視，發現無論是中午或下班時間，元朗街道及西鐵站內人流甚少，不再見到以前熙來攘往的場景。有店舖女職員指，白衣人事件發生後，平時熙來攘往的元朗，晚上街上的人流少約一半，區內亦少了很多年輕人前來光顧。店員透露，721事件翌日，不少店舖提早關門，區內一度人心惶惶，事發後近一星期，店舖始正常營業。

元朗街頭路人甚少。（鄧詠中攝）

街坊避談政治、不穿黑衣

一名不願透露姓名的女街坊指，事發後「唔敢著黑色衫」，朋友間盡量不談政治，因好多人對政治避而不談，「唔知對方政治立場，自己本身住南區，搬咗嚟元朗兩三年，對呢個地方唔係好熟悉。」

女街坊稱，其娘家在香港仔，721後都較少返娘家，「原本想返吓去，但驚夜返，暫時唔返去。」其丈夫於元朗住了30多年，則認為元朗不時發生傷人案，多涉「鄉黑」及南亞糾紛，「元朗就係個咁嘅地方，我先生就話，你唔撩佢，佢唔會搞你」。

對於政府並無回應示威者訴求，她認為林鄭無法做決定，「佢背後嘅勢力太大，我覺得佢係有壓力，但背後太強大，佢連幫市民講句嘢都唔得」。

721當晚，一批白衣人持棍無差別地襲擊乘客及途人。（資料圖片）

元朗站乘客不多，顯得冷清。（鄧詠中攝）

零被捕人士被起訴 街坊質疑警處理手法有問題

另一男街坊指，事發至今一個月，警方仍未起訴被捕人士，斥警方處理案件時手法有問題，「冇理由所有相、影片（影到）揸晒武器，有晒好明顯嘅證據，但佢（警方）唔起訴，真係好有問題，唔好講咩政治，根本個處理手法好有問題。」元朗白衣人暫無被落案，相反警方極速起訴示威者，該男街坊直言「係好嬲，好憤怒，但都好無力」。

民主黨接獲投訴，6月25日有六旬醉漢與人爭執被捕，在醫院病房內被兩名警員虐打，事主及家人身心受創。男街坊稱，對事件感到極之憤怒，「幾個警員喺床度打老人家，真係好嬲，我哋幾多百萬人岀嚟遊行，都得唔到個回應，處理返呢啲事情。」男街坊認為政府近日多個記招，均「無意義」。

721事件翌日，不少店舖提早關門，區內一度人心惶惶。（資料圖片）

小店捐錢助612人道支援基金

因反修例而發起的遊行示威持續至今，有元朗的小店近日將於美食展賺取的純利一半捐出去。美食展開鑼前，元朗小店「其奧花生糖專門店」於Facebook專頁指，將在美食展賺取的純利，捐一半給612人道支援基金，為社會略盡綿力。老闆又於帖文內提及，大家若想暫時放下傷痛、憤怒、恐懼，歡迎前往會展攤檔拿糖吃，「糖份可以令人心情愉快啲。」最後更叫港人加油。

美食展完結後，「其奧花生糖專門店」兌現承諾，於Facebook上載一張銀行收據，顯示捐了2萬港元。記者周二(20日)前往「其奧花生糖」元朗店，惟未見老闆，職員稱，老闆外遊，近日不見有人前來店鋪騷擾。

位於元朗大馬路的其奧花生糖專門店已紮根元朗二十多年，是一家售賣傳統中式糖果的小店，小店堅持每日新鮮、全手工制作各式糖果，成為元朗區內馳名的小店。